Γιώργος Λιάγκας προς Παύλο Χαϊκάλη: «Θεωρώ ότι σε αδίκησα κι εγώ και θέλω να το πω δημόσια»

Ο Παύλος Χαϊκάλης, που βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα την εποχή των αποκαλύψεων του Me too όχι για κάτι ποινικό, αλλά για περιπτώσεις πιεστικού φλερτ, από τότε ουσιαστικά αποσύρθηκε από την ενεργό δράση και κατοικεί στο Κατάκολο μόνιμα, ζώντας από τη σύνταξή του και την ενασχόλησή του με την αστρολογία.

Ο Γιώργος Λιάγκας υπήρξε ένας από τους παρουσιαστές που την εποχή εκείνη είπαν πολλά εναντίον του και σήμερα που εκείνος βρέθηκε απέναντί του, θέλησε για κάποια πράγματα να απολογηθεί δημόσια και έμμεσα να ζητήσει τη δική του συγγνώμη.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.