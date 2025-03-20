Η Καλαμάτα εξακολουθεί να φιλοξενεί το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και σήμερα, Πέμπτη 20 Μαρτίου στις 14.45. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής μάς υποδέχονται στο υπαίθριο στούντιο και παρουσιάζουν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα.

Έχει έναν δρόμο στην Κυπαρισσία που οι ντόπιοι ονομάζουν «Τέμπη της Μεσσηνίας», γεμάτο εκκλησάκια που μνημονεύουν τα θανατηφόρα τροχαία. Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα. Πολλά τα θύματα στον άξονα αυτόν. Ανάμεσά τους οι γονείς ενός ανθρώπου που, μετά το δυστύχημα, αγωνίζεται να επέλθουν οι αναγκαίες κατασκευαστικές αλλαγές ώστε να γίνει ο δρόμος ασφαλής. Οδηγοί, ερασιτέχνες και επαγγελματίες, μας μιλούν για τις κακοτεχνίες αλλά και την απραξία των αρμοδίων.

Στην πισίνα του Άργη Καλαμάτας, οι μικροί πολίστες κάτω των 11 προπονούνται σκληρά αλλά με χαρά. Καταφέρνουν έτσι να πετυχαίνουν σπουδαίες νίκες και μάλιστα με δύσκολους αντιπάλους. Οι σκέψεις τους, όπως τις εκφράζουν έξω από το νερό, συγκινούν και γεμίζουν αισιοδοξία για το μέλλον του αθλητισμού στην περιφέρεια.

Μαντήλι καλαματιανό! Το ξακουστό μαντήλι που έγινε τραγούδι εξακολουθεί να υφαίνεται από γνήσιο μετάξι στους ξύλινους αργαλειούς της Μονής Καλογραιών, την οποία και επισκεπτόμαστε. Περνάει πια ο καιρός και στην πόλη της Καλαμάτας, μόνο μία επιχείρηση έχει απομείνει να κατασκευάζει μαντήλια με τον αυθεντικό τρόπο και λειτουργεί από το 1895.

Κάνουμε έναν... περίπατο στις γεύσεις και τις θαυμάσιες μυρωδιές που αναδύουν τα τοπικά προϊόντα της Μεσσηνίας, παρέα με μια νέα γυναίκα που άφησε το τυπικό της επάγγελμα για να οδηγήσει τους επισκέπτες σε ένα γαστρονομικό ταξίδι.



