Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Μέθυσε» από τη νίκη και τα «έσπασε» στα αποδυτήρια με «Αλήτικη Αγάπη» και Light (video)

Δεκαέξι χρόνια αποχής από το βάθρο της ελίτ του μπάσκετ τελείωσαν με τον πιο εκρηκτικό τρόπο για την Ελλάδα. Η Εθνική Ελλάδος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket, μετά τη νίκη επί της Φινλανδίας, στη Ρίγα. Ωστόσο, το πραγματικό σόου ξεκίνησε λίγο αργότερα και πιο συγκεκριμένα στα αποδυτήρια, με πρωταγωνιστή φυσικά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο «Greek Freak», μεθυσμένος από τη νίκη, άνοιξε «live» στο Instagram και χιλιάδες θεατές παρακολούθησαν σε πραγματικό χρόνο το ξέφρενο πάρτι της Εθνικής. Με χαμόγελο μέχρι τα αυτιά, ο Γιάννης τραγουδούσε δυνατά το «Αλήτικη Αγάπη» του ΛΕΞ, το «Mosca» του Light και στη συνέχεια το εμβληματικό «Ας κρατήσουν οι χοροί» του Σαββόπουλου, μετατρέποντας τα αποδυτήρια σε σκηνή γλεντιού.

Ο ηγέτης της Εθνικής έδειξε ξανά πως δεν είναι μόνο ο κορυφαίος μέσα στο παρκέ, αλλά και η ψυχή της ομάδας, μοιράζοντας χαρά και συγκίνηση σε όλους όσοι τον παρακολουθούσαν. Ο Κώστας Σλούκας έδωσε, επίσης, το δικό του σόου με μια πετσέτα τυλιγμένη στη μέση και παρασύροντας τους υπόλοιπους διεθνείς σε χορό.

Πηγή: skai.gr

