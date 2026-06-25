Της Μαρίνας Ζιώζιου

Η ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων έβαλε τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για μια ιδιαίτερα απαιτητική εξεταστική χρονιά.

Η εικόνα των αποτελεσμάτων είναι ανομοιογενής, με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα επιστημονικά πεδία και στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Τα Μαθηματικά και τα Αρχαία Ελληνικά αναδείχθηκαν στα μαθήματα που δυσκόλεψαν περισσότερο τους υποψηφίους, ενώ υψηλά ποσοστά γραπτών κάτω από τη βάση καταγράφηκαν, επίσης, στην Ιστορία, την Οικονομία και τη Χημεία.

Συνολικά, 89.032 υποψήφιοι διαγωνίστηκαν για μία από τις 68.788 θέσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2026-27, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας. Από αυτούς, οι 75.109 υποψήφιοι προέρχονται από τα ΓΕΛ και οι 13.923 από τα ΕΠΑΛ. Η εικόνα των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων και φέτος χαρακτηρίζεται από περιορισμένα ποσοστά αριστούχων, με αξιοσημείωτη εξαίρεση τη Φυσική, όπου καταγράφεται εντυπωσιακά υψηλό ποσοστό γραπτών άνω του 18. Την ίδια στιγμή, παραμένουν αυξημένα τα ποσοστά των βαθμολογιών κάτω από τη βάση του 10. Τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορείτε να τα δείτε: ΕΔΩ

Χαμηλά τα ποσοστά αριστούχων

Σε γενικές γραμμές, τα ποσοστά των υποψηφίων που πέτυχαν άριστες βαθμολογίες, δηλαδή από 18 έως 20, κινούνται σε χαμηλά επίπεδα. Οι βασικές εξαιρέσεις είναι η Φυσική και, όπως αναμενόταν, τα Λατινικά.

Ειδικότερα, στη Φυσική το 30,06% των υποψηφίων έγραψε πάνω από 18, ενώ το 20,57% συγκεντρώθηκε στην ανώτερη βαθμολογική κλίμακα, από 19 έως 20. Η επίδοση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς την προηγούμενη χρονιά το αντίστοιχο ποσοστό αριστούχων στη Φυσική ήταν μόλις 9,39%. Στα Λατινικά, το ποσοστό των υποψηφίων που βαθμολογήθηκαν από 18 έως 20 διαμορφώθηκε στο 22,65%.

Αντίθετα, ιδιαίτερα χαμηλά παραμένουν τα ποσοστά αριστούχων στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, όπου μόλις το 1,12% των υποψηφίων έγραψε άριστα, καθώς και στα Αρχαία Ελληνικά, με ποσοστό 1,51%. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα Αρχαία Ελληνικά οι αριστούχοι μειώθηκαν αισθητά σε σχέση με πέρυσι, όταν το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 2,29%.

Μειωμένα σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά είναι και τα ποσοστά των υποψηφίων που έγραψαν πάνω από 18 στην Οικονομία και τη Βιολογία. Στην Οικονομία, το ποσοστό διαμορφώθηκε φέτος στο 14,22%, έναντι 29,33% πέρυσι, ενώ στη Βιολογία έφτασε το 12,51%, από 19,47% την προηγούμενη χρονιά.

Στα Μαθηματικά, άριστα έγραψε το 8,34% των υποψηφίων, στην Ιστορία το 13,69%, στη Χημεία το 15,87% και στην Πληροφορική το 16,41%. Τα ποσοστά αυτά κινούνται κοντά στα περσινά επίπεδα, παρουσιάζοντας, ωστόσο, μικρή βελτίωση.

Τα μαθήματα με τα υψηλότερα ποσοστά κάτω από τη βάση

Το μεγαλύτερο ποσοστό γραπτών κάτω από τη βάση καταγράφεται στα Αρχαία Ελληνικά. Παράλληλα, τα Μαθηματικά και η Ιστορία εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στα μαθήματα με τις περισσότερες βαθμολογίες κάτω του 10, καθώς περισσότεροι από τους μισούς υποψηφίους δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τη βάση.

Συγκεκριμένα, στα Αρχαία Ελληνικά το 55,67% των υποψηφίων έγραψε κάτω από 10, με το 40,85% να συγκεντρώνεται στη βαθμολογική κλίμακα από 5 έως 10. Στην Ιστορία, το 52,10% των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση, ποσοστό που παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά.

Στα Μαθηματικά, το 50,59% των υποψηφίων βαθμολογήθηκε κάτω από 10. Παρότι το ποσοστό παραμένει υψηλό, είναι χαμηλότερο κατά περίπου 9 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι, όταν είχε ανέλθει στο 59,12%.

Υψηλά ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση καταγράφηκαν επίσης στην Οικονομία, την Πληροφορική και τη Χημεία. Στην Οικονομία, το 48,09% των υποψηφίων έγραψε κάτω από 10, ενώ στην Πληροφορική και τη Χημεία τα αντίστοιχα ποσοστά κινήθηκαν γύρω στο 41%.

Αρχαία Ελληνικά: 55,67%

Ιστορία: 52,10%

Μαθηματικά: 50,59%

Οικονομία: 48,09%

Χημεία: 41,68%

Πληροφορική: 41,13%

Βιολογία: 34,78%

Φυσική: 33,91%

Λατινικά: 34,97%

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 15,73%

Υπολογισμός μορίων και επόμενα βήματα

Από σήμερα, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να υπολογίσουν τα μόριά τους. Για τη διευκόλυνσή τους, μπορούν να αξιοποιούν την ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας, μέσω της οποίας, εισάγοντας τους γραπτούς βαθμούς τους, βλέπουν αυτόματα τα μόρια που συγκεντρώνουν για κάθε τμήμα ή σχολή του επιστημονικού πεδίου ή του τομέα στον οποίο ανήκουν. Μπορείτε να μπείτε στις διευθύνσεις: https://markcalc.it.minedu.gov.gr και https://www.diakrotima.gr/calculation.

Υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί ακόμη η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στα ειδικά μαθήματα, οι εξετάσεις των οποίων ολοκληρώθηκαν σήμερα, καθώς και στις Υγειονομικές Εξετάσεις και τις Πρακτικές Δοκιμασίες, που ολοκληρώνονται αύριο, Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026.

Το επόμενο και τελευταίο στάδιο για τους υποψηφίους, πριν από την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών, είναι η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας, προκειμένου να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο ή/και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο. Η διαδικασία δημιουργίας κωδικού πραγματοποιείται στα λύκεια των υποψηφίων και θα διαρκέσει έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026.

Οι Πανελλαδικές αποτελούν έναν σημαντικό σταθμό, αλλά όχι τον τελικό προορισμό

«Η πρώτη αποτίμηση των βαθμολογιών δείχνει ότι οι φετινές Πανελλαδικές είχαν έντονες διακυμάνσεις. Από τη μία πλευρά, η Νεοελληνική Γλώσσα, η Φυσική και η Βιολογία λειτούργησαν πιο ευνοϊκά για τους υποψηφίους. Από την άλλη, τα Αρχαία, η Ιστορία, τα Μαθηματικά και η Οικονομία φαίνεται ότι θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των βάσεων», αναφέρει ο κ. Θεόδωρος Καλαϊτζίδης, πρόεδρος του Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ – AFTER SCHOOL και μαθηματικός.

Όπως επισημαίνει, η ολοκλήρωση των εξετάσεων αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό για τους υποψηφίους, αλλά όχι το τέλος της διαδρομής. Η προσοχή στρέφεται πλέον στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου, μια διαδικασία που απαιτεί προσεκτική μελέτη των επιλογών, σωστή ενημέρωση και ρεαλιστική αξιολόγηση των προοπτικών κάθε σχολής.

«Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές για την προσπάθεια, την επιμονή και την αξιοπρέπεια με την οποία έδωσαν τη μάχη των Πανελλαδικών. Κάθε αποτέλεσμα μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους, αρκεί οι επιλογές που ακολουθούν να γίνουν με ψυχραιμία, γνώση και σωστή καθοδήγηση», τονίζει ο κ. Καλαϊτζίδης.

Πηγή: skai.gr

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