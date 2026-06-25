Επιστρέφει στο ΟΑΚΑ ο τελικός του Κυπέλλου

Στο Ολυμπιακό Στάδιο θα επιστρέψει ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος όπως αποφάσισε σήμερα η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου στη συνεδρίασή της.

Μάλιστα έγινε γνωστό και το «πότε» θα διεξαχθεί ο τελικός, με την ΕΠΟ να τον ορίζει στις 22 Μαΐου.

Θυμίζουμε ότι πέρσι τελικά το αντίστοιχο παιχνίδι είχε γίνει Πανθεσσαλικό Στάδιο με τον ΟΦΗ να κατακτά το τρόπαιο.

Εκτός αυτών λήφθηκαν και άλλες αποφάσεις.

Η διεξαγωγή του θα γίνει με 16 ομάδες, οι ομάδες θα οφείλουν να έχουν στην 11άδα τους δύο νεαρούς Έλληνες παίκτες οι οποίοι θα είναι γεννημένοι μετά το 2004. Οι τιμωρίες από τις κίτρινες κάρτες στα ημιτελικά δε θα μεταφέρονται στον τελικό.

Μεταξύ άλλων υπήρξαν σκέψεις για να μπει ένας αντίστοιχος κανονισμός για τη χρήση νεαρών παικτών και στο πρωτάθλημα.

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