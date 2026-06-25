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Βάβδος Χαλκιδικής: Οργή και θλίψη μετά τη μαζική δηλητηρίαση 21 σκύλων

Τα ζώα εντοπίστηκαν νεκρά, έπειτα από κατανάλωση δηλητηριασμένων δολωμάτων- Οι εικόνες προκαλούν θλίψη και αποτροπιασμό- Δείτε το ρεπορτάζ

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Βάβδος Χαλκιδικής: Οργή και θλίψη με τη μαζική δηλητηρίαση 21 σκύλων

Οργή και θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Βάβδου Χαλκιδικής η μαζική δηλητηρίαση 21 σκύλων, σε ένα περιστατικό που έχει συγκλονίσει κατοίκους και φιλοζωικές οργανώσεις.

Τα ζώα εντοπίστηκαν νεκρά, έπειτα από κατανάλωση δηλητηριασμένων δολωμάτων, με τις εικόνες να προκαλούν θλίψη και αποτροπιασμό. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την υπόθεση.

Δείτε περισσότερα στο ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ που ακολουθεί:

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Χαλκιδική SkaitvGR Όπου υπάρχει Ελλάδα
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