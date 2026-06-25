Βάβδος Χαλκιδικής: Οργή και θλίψη με τη μαζική δηλητηρίαση 21 σκύλων

Οργή και θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Βάβδου Χαλκιδικής η μαζική δηλητηρίαση 21 σκύλων, σε ένα περιστατικό που έχει συγκλονίσει κατοίκους και φιλοζωικές οργανώσεις.

Τα ζώα εντοπίστηκαν νεκρά, έπειτα από κατανάλωση δηλητηριασμένων δολωμάτων, με τις εικόνες να προκαλούν θλίψη και αποτροπιασμό. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την υπόθεση.

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Πηγή: skai.gr

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