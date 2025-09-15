Βραβεία Emmy 2025: Θρίαμβος για «Adolescence» και «The Studio» – Οι νικητές των βραβείων (video-φωτό)

Η 77η τελετή των βραβείων Emmy πραγματοποιήθηκε με κάθε επισημότητα, συγκεντρώνοντας για ακόμη μία χρονιά το λαμπερότερο πάνθεον της τηλεόρασης. Σειρές που έχουν καθηλώσει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο αναμετρήθηκαν για το ποια θα κατακτήσει την κορυφή, ενώ το κόκκινο χαλί γέμισε με στιγμές λάμψης και συγκίνησης. Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της βραδιάς ήταν οι σειρές «Adolescence», «The Studio» και «The Pitt», οι οποίες απέσπασαν τα περισσότερα βραβεία και άφησαν το δικό τους στίγμα στη φετινή διοργάνωση.

Owen Cooper from "Adolescence" wins best supporting actor in a limited series at the #Emmys https://t.co/MswroJYEMq pic.twitter.com/EGTuHt4RJ6 September 15, 2025

Το «Adolescence» σημείωσε εντυπωσιακή πορεία, κερδίζοντας συνολικά έξι βραβεία. Ανάμεσά τους ξεχώρισαν το βραβείο Καλύτερης μίνι σειράς ή ανθολογίας, η ερμηνεία του Stephen Graham στον α΄ ανδρικό ρόλο, αλλά και η σκηνοθεσία του Philip Barantini. Το πιο συγκινητικό, όμως, βραβείο ήταν εκείνο του Owen Cooper, ο οποίος -στα 15 του χρόνια- έγινε ο νεότερος άνδρας που έχει κερδίσει ποτέ Emmy, γράφοντας ιστορία για την ακαδημία.

omg the entire Adolescence cast freaking out over Stephen Graham's Emmy win for Lead Actor pic.twitter.com/qzzjjNbDDY — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) September 15, 2025

Μεγάλη στιγμή της βραδιάς ήταν και η επιτυχία του «The Pitt», που απέσπασε τα δύο κορυφαία βραβεία: Καλύτερη δραματική σειρά και Α΄ ανδρικός ρόλος για τον Noah Wyle. Έτσι, η σειρά απέδειξε ότι αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά της φετινής τηλεοπτικής σεζόν.

Από την πλευρά της, η κωμική σειρά «The Studio» σάρωσε στην κατηγορία της, κερδίζοντας το βραβείο Καλύτερης κωμικής σειράς, ενώ ο Seth Rogen απέσπασε το βραβείο α΄ ανδρικού ρόλου. Σημαντικές ήταν και οι νίκες στα βραβεία σεναρίου και σκηνοθεσίας, επιβεβαιώνοντας ότι η σειρά αποτελεί μία από τις πιο δημιουργικές και πρωτότυπες παραγωγές των τελευταίων ετών.

Η λίστα των νικητών

Καλύτερη δραματική σειρά

The Pitt

Α΄ ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά

Noah Wyle – The Pitt

Καλύτερη κωμική σειρά

The Studio

Καλύτερη μίνι σειρά ή ανθολογία

Adolescence

Τηλεοπτική εκπομπή (talk series)

The Late Show With Stephen Colbert

Α΄ ανδρικός ρόλος σε μίνι σειρά ή ανθολογία

Stephen Graham – Adolescence

Α΄ γυναικείος ρόλος σε μίνι σειρά ή ανθολογία

Cristin Milioti – The Penguin

Β΄ γυναικείος ρόλος σε μίνι σειρά ή ανθολογία

Erin Doherty – Adolescence

Σενάριο για εκπομπή ποικίλου περιεχομένου

Last Week Tonight with John Oliver

Ειδική εκπομπή ποικίλου περιεχομένου (ζωντανή μετάδοση)

SNL 50: The Anniversary Special

Σενάριο για κωμική σειρά

Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory και Frida Perez – The Studio

Σενάριο για μίνι σειρά ή ανθολογία

Jack Thorne και Stephen Graham – Adolescence

Β΄ ανδρικός ρόλος σε μίνι σειρά ή ανθολογία

Owen Cooper – Adolescence

Σενάριο για δραματική σειρά

Dan Gilroy – Andor

Σειρά ποικίλου περιεχομένου με σενάριο

Last Week Tonight with John Oliver

Σκηνοθεσία για δραματική σειρά

Adam Randall – Slow Horses

Σκηνοθεσία για μίνι σειρά ή ανθολογία

Philip Barantini – Adolescence

Σκηνοθεσία για κωμική σειρά

Seth Rogen – The Studio

Β΄ ανδρικός ρόλος σε κωμική σειρά

Jeff Hiller – Somebody Somewhere

Ρεαλιστικό πρόγραμμα διαγωνισμού

The Traitors

Β΄ γυναικείος ρόλος σε κωμική σειρά

Hannah Einbinder – Hacks

Α΄ γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά

Britt Lower – Severance

Β΄ ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά

Tramell Tillman – Severance

Β΄ γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά

Katherine LaNasa – The Pitt

Α΄ γυναικείος ρόλος σε κωμική σειρά

Jean Smart – Hacks

Α΄ ανδρικός ρόλος σε κωμική σειρά

Seth Rogen – The Studio

