Η έκρηξη της AI εκτόξευσε την κεφαλαιοποίηση Micron στα $1,2 τρισ. και πάνω από Meta και Tesla

Ισχυρό ράλι καταγράφει η μετοχή της Micron Technology την Πέμπτη, μετά την ανακοίνωση εντυπωσιακών οικονομικών αποτελεσμάτων για το γ' τρίμηνο, καθώς η έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να ενισχύει τη ζήτηση για ημιαγωγούς.

Η μετοχή της εταιρείας εκτινάχθηκε κατά 19%, ανεβάζοντας τη χρηματιστηριακή της αξία περίπου στα 1,2 τρισ. δολάρια. Η άνοδος αυτή επέτρεψε στη Micron να ξεπεράσει για πρώτη φορά τόσο τη Meta Platforms όσο και την Tesla σε κεφαλαιοποίηση.

Η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα ύψους 41,46 δισ. δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο, έναντι 9,3 δισ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι επιδόσεις ξεπέρασαν σημαντικά τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν έσοδα κοντά στα 36 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, η Micron προβλέπει ότι τα έσοδα του τρέχοντος τριμήνου θα διαμορφωθούν περίπου στα 50 δισ. δολάρια, έναντι 11,3 δισ. δολαρίων πριν από έναν χρόνο.

Η εταιρεία έχει επωφεληθεί σημαντικά από την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης από μεγάλους hyperscalers, καθώς τα κέντρα δεδομένων AI απαιτούν μεγάλες ποσότητες ημιαγωγών. Η αυξημένη ζήτηση έχει περιορίσει τη διαθέσιμη προσφορά για smartphones, υπολογιστές και άλλες συσκευές, οδηγώντας σε ανισορροπία της αγοράς, υψηλότερες τιμές των τσιπ και ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Micron.

Η διοίκηση ανακοίνωσε επίσης ότι έχει υπογράψει 16 μακροπρόθεσμες συμφωνίες με πελάτες από τον χώρο των data centers έως και την αυτοκινητοβιομηχανία, εξασφαλίζοντας πωλήσεις για διάστημα τριών έως πέντε ετών. Οι συμφωνίες αυτές αναμένεται να αποφέρουν οικονομικές δεσμεύσεις ύψους 22 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με αναλυτές της RBC Capital Markets, περίπου το 40% των εσόδων της Micron αναμένεται να προέρχεται από μακροπρόθεσμα συμβόλαια με ελάχιστες εγγυημένες τιμές, γεγονός που περιορίζει τους κινδύνους στα περιθώρια κέρδους ακόμη και σε περίπτωση επιβράδυνσης της ζήτησης.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο τρέχων ανοδικός κύκλος της αγοράς θα συνεχιστεί έως το 2027, αυξάνοντας τις προβλέψεις και την τιμή-στόχο για τη μετοχή της εταιρείας.

Τα αποτελέσματα της Micron έδωσαν επίσης ώθηση στο σύνολο του κλάδου των ημιαγωγών, αναστρέφοντας μέρος των πιέσεων που είχαν δεχθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα εταιρείες όπως η Intel, η Nvidia και η AMD. Η Qualcomm σημειώνει άνοδο περίπου 9%, ενώ οι Intel και Applied Materials ενισχύονται κατά 6% και η AMD κατά 5%.

Η ανώτερη αναλύτρια αγορών της Capital.com, Daniela Hathorn, ανέφερε ότι τα αποτελέσματα της Micron προσέφεραν νέα επιβεβαίωση πως ο κύκλος επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ισχυρός. Όπως σημείωσε, η ανθεκτική ζήτηση για ημιαγωγούς από κέντρα δεδομένων και πελάτες υποδομών AI ενισχύει την πεποίθηση ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζουν να αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς.

Πηγή: skai.gr

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