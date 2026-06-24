ΕΠΟ: Η πρώτη αντίδραση της Ομοσπονδίας για την απόφαση Κωνσταντέλια

Σόκαρε το μεσημέρι της Πέμπτης ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής ανακοίνωσε σε ηλικία 23 ετών ότι αποσύρεται προσωρινά από την Εθνική ομάδα, ωστόσο η ανακοίνωσή του δημιούργησε ανησυχία, ότι δηλαδή η απόφασή του μπορεί να είναι και οριστική. Οι θρησκευτικές του πεποιθήσεις δεν συμβαδίζουν με εθνικούς συμβολισμούς (και εθνικές «μάχες») και αυτό είναι ένα θέμα που ενδεχομένως να κρύβεται πίσω από αυτή την εξέλιξη.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στέκεται στο πλευρό του ποδοσφαιριστή και ξεκαθάρισε πως ο Κωνσταντέλιας είναι καλοδεχούμενος πίσω στην Εθνική ανά πάσα στιγμή.

Πηγή: skai.gr

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