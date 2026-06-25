Πευκοχώρι: Το νερό δε φτάνει για όλους

Αντιμέτωπο με σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας βρίσκεται το Πευκοχώρι στη Χαλκιδική, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν η ζήτηση νερού αυξάνεται κατακόρυφα λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης.
Κάτοικοι και επιχειρηματίες κάνουν λόγο για πιέσεις στο δίκτυο ύδρευσης και ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια και η ομαλή υδροδότηση της περιοχής σε μια από τις πιο απαιτητικές περιόδους του χρόνου.
Δείτε περισσότερα στο ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ που ακολουθεί:
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.