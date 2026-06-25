Πευκοχώρι: Το νερό δε φτάνει για όλους

Αντιμέτωπο με σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας βρίσκεται το Πευκοχώρι στη Χαλκιδική, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν η ζήτηση νερού αυξάνεται κατακόρυφα λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης.

Κάτοικοι και επιχειρηματίες κάνουν λόγο για πιέσεις στο δίκτυο ύδρευσης και ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια και η ομαλή υδροδότηση της περιοχής σε μια από τις πιο απαιτητικές περιόδους του χρόνου.

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Πηγή: skai.gr

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