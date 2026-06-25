Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το νερό δε φτάνει για όλους στο Πευκοχώρι

Κάτοικοι και επιχειρηματίες κάνουν λόγο για πιέσεις στο δίκτυο ύδρευσης και ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Πευκοχώρι: Το νερό δε φτάνει για όλους

Αντιμέτωπο με σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας βρίσκεται το Πευκοχώρι στη Χαλκιδική, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν η ζήτηση νερού αυξάνεται κατακόρυφα λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης.

Κάτοικοι και επιχειρηματίες κάνουν λόγο για πιέσεις στο δίκτυο ύδρευσης και ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια και η ομαλή υδροδότηση της περιοχής σε μια από τις πιο απαιτητικές περιόδους του χρόνου.

Δείτε περισσότερα στο ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ που ακολουθεί:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: λειψυδρία νερό Όπου υπάρχει Ελλάδα SkaitvGR
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο