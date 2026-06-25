Κομισιόν για δηλώσεις Αβραμόπουλου: Δεν έγινε «εσωτερική έρευνα», αλλά έλεγχοι συμμόρφωσης

Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι η έρευνά της εξέτασε μόνο αν τηρήθηκαν οι όροι που είχαν τεθεί για τη συμμετοχή του πρώην επιτρόπου στη Fight Impunity, και όχι τη δραστηριότητα της ΜΚΟ ή τις καταγγελίες που συνδέονται με το Qatargate.

«Δεν επρόκειτο για εσωτερική έρευνα, αλλά για εσωτερικούς ελέγχους», ξεκαθάρισε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στις δηλώσεις του πρώην επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου ότι η διαδικασία που διεξήχθη κατόπιν αιτήματος της Κομισιόν δεν εντόπισε κανένα στοιχείο παρέμβασής του υπέρ του Κατάρ.

Ερωτηθείς σχετικά με συνέντευξη του κ. Αβραμόπουλου, που δημοσιεύεται σήμερα στο Euractiv, όπου ο πρώην επίτροπος ανέφερε ότι «κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διενεργήθηκε ενδελεχής έρευνα σε όλα τα επίπεδα», η οποία δεν εντόπισε στοιχεία επιρροής εκ μέρους του στη διαδικασία απελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων για το Κατάρ, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν παρέπεμψε στη θέση που είχε διατυπώσει η Επιτροπή ήδη από τον Δεκέμβριο του 2022.

«Ανατρέχοντας στην ενημέρωση Τύπου (σ.σ.: την ημερήσια ενημέρωση της Κομισιόν) της 21ης Δεκεμβρίου 2022, δεν θυμάμαι να χρησιμοποιήσαμε ποτέ τον όρο “εσωτερική έρευνα”. Αυτό που πραγματοποιήσαμε ήταν εσωτερικοί έλεγχοι», δήλωσε.

Οπως εξήγησε, η υπόθεση αφορούσε τη δραστηριότητα του πρώην επιτρόπου μετά τη λήξη της θητείας του, και η οποία είχε εγκριθεί από το Κολλέγιο των Επιτρόπων τον Φεβρουάριο του 2021, έπειτα από διαβούλευση με την Ανεξάρτητη Επιτροπή Δεοντολογίας.

Τόσο η γνωμοδότηση της Επιτροπής Δεοντολογίας όσο και η σχετική απόφαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων είναι δημόσια διαθέσιμες, ενώ είχαν επιβληθεί και συγκεκριμένοι περιορισμοί στον κ. Αβραμόπουλο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, στα τέλη του 2022 η Επιτροπή προχώρησε σε εσωτερικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον ο πρώην επίτροπος συμμορφωνόταν με τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς που περιλαμβάνονταν στην απόφαση του Κολλεγίου.

«Υπάρχει διαφορά μεταξύ εσωτερικών ελέγχων και εσωτερικής έρευνας. Εκείνη την περίοδο δεν είχαμε καμία ένδειξη ότι είχαν παραβιαστεί οι σχετικές διατάξεις», ανέφερε.

Ο ίδιος υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η Επιτροπή δεν εξέτασε τη λειτουργία της ΜΚΟ Fight Impunity, ούτε τις καταγγελίες που αποτελούν αντικείμενο της βελγικής δικαστικής έρευνας.

«Εξετάσαμε μόνο κατά πόσον ο πρώην επίτροπος συμμορφώθηκε με τα μέτρα που του είχαν επιβληθεί. Δεν εξετάσαμε τη λειτουργία της ΜΚΟ ως τέτοια. Πρόκειται για εντελώς διαφορετικό ζήτημα και δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Αυτό αφορά τις βελγικές αρχές», είπε.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε, εξάλλου, ότι «άλλο πράγμα είναι να εγκρίνεις μια δραστηριότητα και να διασφαλίζεις ότι τηρούνται οι όροι που έχεις θέσει και εντελώς διαφορετικό ζήτημα είναι οι καταγγελλόμενες παράνομες πράξεις», διευκρινίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε κανέναν ρόλο στη διερεύνηση των τελευταίων.

Οι διευκρινίσεις της Κομισιόν έρχονται μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος στο δίκτυο Euractiv, στον απόηχο της απόφασης των βελγικών αρχών να ζητήσουν την άρση της βουλευτικής του ασυλίας, στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate.

Ο πρώην επίτροπος, ο οποίος συμμετείχε στο διοικητικό συμβούλιο της Fight Impunity, της ΜΚΟ, που ίδρυσε ο πρώην ευρωβουλευτής Αντόνιο Παντσέρι, υποστήριξε ότι «κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διενεργήθηκε ενδελεχής έρευνα σε όλα τα επίπεδα, από τους επιτρόπους έως τις αρμόδιες υπηρεσίες, η οποία δεν εντόπισε ούτε το παραμικρό στοιχείο παρέμβασης ή επιρροής εκ μέρους μου σε σχέση με τη διαδικασία απελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων για το Κατάρ».

Ο κ. Αβραμόπουλος υποστήριξε, επίσης, ότι η συμμετοχή του στη Fight Impunity ήταν «απολύτως θεσμική, διαφανής και πλήρως εγκεκριμένη», σημειώνοντας ότι η πρόταση να ενταχθεί στην οργάνωση έγινε μετά τη λήξη της θητείας του ως επιτρόπου και αφορούσε αποκλειστικά έναν τιμητικό ρόλο χωρίς εκτελεστικές, διοικητικές, οικονομικές ή επιχειρησιακές αρμοδιότητες.

Παράλληλα, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι άσκησε πιέσεις υπέρ της απαλλαγής των πολιτών του Κατάρ από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου στην Ε.Ε. «Αντιθέτως, υπό την ιδιότητά μου ως αρμόδιου επιτρόπου, είχα εγκρίνει αρνητική γνωμοδότηση επί του αιτήματος του Κατάρ», δήλωσε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει από την περασμένη Τρίτη ότι είχε εγκρίνει τη συμμετοχή του στη ΜΚΟ, καθώς και την αμοιβή που λάμβανε.

Οι βελγικές αρχές διερευνούν την πιθανή εμπλοκή του πρώην επιτρόπου στην υπόθεση Qatargate. Ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με το σκάνδαλο.

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