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Μεγάλη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό - Πάνω από 100 πυροσβέστες και 13 εναέρια στη μάχη της κατάσβεσης

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος - Μέχρι στιγμής, η πυρκαγιά είναι εκτός κατοικημένης περιοχής.

UPDATE: 18:04
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πυροσβεστική αεροσκάφος

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 15:30 το μεσημέρι της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βοιωτίας, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να ενισχύονται συνεχώς για τον ταχύτερο περιορισμό του μετώπου.

Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά μαίνεται μακριά από τον οικιστικό ιστό και δεν απειλεί σπίτια. 

Ισχυρή κινητοποίηση

Λόγω της δυναμικής που ανέπτυξε η φωτιά, κρίθηκε αναγκαία η άμεση ενίσχυση των δυνάμεων. Αυτή την ώρα στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό του.

Πολύτιμη συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Στο μεταξύ, το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Βοιωτία Φωτιά
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