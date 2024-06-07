Το Σάββατο 8 Ιουνίου στις 16.45, στον ΣΚΑΪ

Με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο

Στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, την Πάτρα, θα βρεθούν αυτό το Σάββατο 8 Ιουνίου στις 16.45, οι «Γειτονιές στο Πιάτο» και ο Δημήτρης Σκαρμούτσος. Μία πόλη με πλούσια ιστορία που αποτελεί ένα σημαντικό οικονομικό, εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο της Πελοποννήσου και σίγουρα έχει πολλά γαστρονομικά μυστικά προς ανακάλυψη!

Η περιήγηση ξεκινάει από το πολύ αγαπημένο μαγαζί «Salumeria», όπως ονομάζονταν παλιά τα μαγαζιά αλλαντικών στην Μπλόνια. Όπως φαίνεται και από το όνομά του έχει μεσογειακές επιρροές αλλά και μια fusion διάθεση καθώς συχνά μπλέκουν ιταλικές συνταγές ή τεχνικές με ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα.

Ο κύριος Παναγής Μάμος είναι εγγονός του Πέτρου Μάμου, του πρώτου Έλληνα διπλωματούχου ζυθοποιού που, αναζητώντας τη συνταγή της τέλειας μπύρας, έφτιαξε το 1876 την μπύρα «Μάμος». Και επειδή έχουμε ακούσει πολλές φορές την έκφραση «ένα όνομα, μια ιστορία», τώρα δίνεται η ευκαιρία να συναντήσουμε το όνομα και να ακούσουμε την ιστορία από κοντά.

Η επόμενη στάση είναι σε ένα από τα πιο γνωστά μαγαζιά της Πάτρας, τον «Ρήγα», που κάνει ένα πράγμα αλλά το κάνει εξαιρετικά. Παραγεμισμένα, πεντανόστιμα, χορταστικά σάντουιτς. Πρωταγωνιστούν τέσσερα βασικά υλικά: μπιφτέκι, ομελέτα, μπέικον και το αγαπημένο ριγανάτο λουκάνικο.

Η περιήγηση στην Πάτρα ολοκληρώνεται με τον «Λαβύρινθο» ή για τους μύστες, η «Ταβέρνα του Αντύπα», που είναι ένα ατμοσφαιρικό οινομαγειρείο με απλό αλλά πεντανόστιμο φαγητό και πολλά χρόνια ιστορίας. Μάλιστα, μαγειρεύουν, βασισμένοι στις παλιές συνταγές του παππού ενώ από τα πιο διάσημα πιάτα τους είναι το κατσίκι λαδορίγανη, το μοσχάρι με σάλτσα τεντούρας και οι σουπιές κατσαρόλας.

Επιστρέφοντας στο στούντιο, ο Δημήτρης ετοιμάζει δύο πεντανόστιμα πιάτα – Κοτόπουλο με πλιγούρι και σάλτσα γιαουρτιού και Ριζότο με λαχανικά.

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.