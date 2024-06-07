Στον Λάμπρο Κωνσταντάρα έδωσε αποκλειστική συνέντευξη η δύο φορές νικήτρια της Eurovision, Loreen, που εκπροσώπησε τη Σουηδία το 2012 και το 2023.

Ευδιάθετη και προσήνης, όταν ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο, δήλωσε ότι η ζωή μιας σούπερσταρ είναι πιο κουραστική απ' ό,τι νομίζουμε. Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Η ζωή μιας σούπερσταρ είναι τόσο...φανταστική! [ειρωνικά] Όχι! Είναι δουλειά...δουλειά...δουλειά...Ύπνος, γυμναστήριο...δουλειά...δουλειά! Όχι! Θα έπρεπε να πω Είναι ρωσικό χαβιάρι»

Στο «παράπονο» του Λάμπρου Κωνσταντάρα για το ότι λείπει η Ελλάδα από τους ανακοινωμένους προορισμούς των φετινών συναυλιών της η Loreen, αναγνώρισε τη σημαντική αυτή παράλειψη και βρήκε ευκαιρία να εκφράσει την ιδιαίτερη αγάπη της για την Ελλάδα.

«Θα ήθελα πολύ να έρθω, όχι μόνο γιατί θέλω να τραγουδήσω για εσάς, αλλά γιατί η χώρα σας είναι υπέροχη! Έχετε παραλίες! Έχετε τη φέτα, έχετε τόσα πολλά!»

Τέλος, ζητήθηκε από τον δημοσιογράφο να σχολιάσει η Loreen τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στη φετινή Eurovision, λόγω του τεταμένου κλίματος που προκλήθηκε από τον πόλεμο μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών.

Η Loreen, ανέφερε το εξής:

«Καταλαβαίνω γιατί ήταν έτσι, καθώς είναι μια δύσκολη κατάσταση για όλους μας! Γιατί είμαστε άνθρωποι και κάποιες φορές δεν γνωρίζουμε πως πρέπει να αντιδράσουμε. Νιώθουμε ανίσχυροι. Όταν βρισκόμουν εκεί, σκέφτηκα πως αυτή η κοινότητα, αυτή τη δεδομένη στιγμή, με όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο είναι πολύ σημαντική. Αναλογιστείτε τα εξής: Όταν ένα άτομο νιώθει χαρά και γελάει, φυσικά επηρεάζει και άλλους γύρω του. Δύο άτομα...πέντε άτομα... Ένα εκατομμύριο άτομα...150.000.000 άτομα να νιώθουν χαρά για μία στιγμή, για μία ώρα, για δύο ώρες. Συνολικά πως θα μας επηρεάσει; Θα είναι «θεραπευτικό»; Και δεν βλέπω το μίσος ως το μέσον για να επιλυθεί το πρόβλημα…Όλοι το γνωρίζουμε αυτό: Μίσος και μίσος...περισσότερο μίσος!

Η συνέντευξη έκλεισε με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Loreen να δίνουν ραντεβού στην Ελλάδα.

«Έχουμε ραντεβού στην Ελλάδα!», είπε με ενθουσιασμό η διάσημη τραγουδίστρια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.