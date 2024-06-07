Ο Eminem επέστρεψε με την κυκλοφορία του 62ου σινγκλ με τίτλο: «Houdini», το οποίο ανεβαίνει ταχύτατα στην κορυφή των charts, επισκιάζοντας ακόμη και την Taylor Swif.

Αρχικά το τραγούδι του σταρ της ραπ αγνοήθηκε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και οι κριτικές ήταν χλιαρές έως θλιβερές.

«Ο Eminem χάνει τη μαγεία», ήταν ο τίτλος στους New York Times, ενώ ο ιστότοπος Stereogum χρησιμοποίησε το πιο απλό «Το νέο τραγούδι του Eminem "Houdini" Is Really, Really Bad"».

Η ανταπόκριση του κοινού όμως ήταν εντελώς αντίθετη. Μετά από μια εβδομάδα, είναι το τραγούδι με τις περισσότερες ροές στο Ηνωμένο Βασίλειο και εγγυημένα, όπως αναφέρει ο Guardian θα γίνει το 11ο, Νο 1, του Eminem στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Είναι ταυτόχρονα το σινγκλ του με τις ταχύτερες πωλήσεις τα τελευταία 22 χρόνια, αλλά και σε καλό δρόμο για να γίνει το σινγκλ με τις ταχύτερες πωλήσεις της χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο από οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένης της Taylor Swift.

Ακούστε το νέο τραγούδι του Eminem:

Πηγή: skai.gr

