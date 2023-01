FLOWERS: Μετά το  Nothing breaks like a heart, η Miley Cirus επιστρέφει με νέο τραγούδι 

Μετά από δισκογραφική απουσία σχεδόν 4 χρόνων, η Μάιλι Σάιρους ανακοίνωσε τη νέα της δουλειά

Ένα ευχάριστο νέο επιφύλαξε στους θαυμαστές της η Miley Cirus (Μάιλι Σάιρους) κατά την διάρκεια του «Miley's New Year's Eve Party» που παρουσίασε μαζί με την νονά της, Ντόλι Πάρτον, την Πρωτοχρονιά.

Μετά από ένα διάλειμμα του σόου η τραγουδίστρια έδωσε μία πρώτη γεύση από το νέο της τραγούδι FLOWERS με ένα μικρό βίντεο διάρκειας 17 δευτερολέπτων.

NEW YEAR, NEW MILEY, NEW SINGLE. FLOWERS JANUARY 13. pic.twitter.com/hrt4WmLpnk — Miley Cyrus (@MileyCyrus) January 1, 2023

Φορώντας ένα μεταλλικό χρυσό σύνολο με μαύρα γυαλιά η ποπ τραγουδίστρια εμφανίστηκε σε ένα δρόμο ενώ ακούγεται ένα μικρό απόσπασμα από το τραγούδι το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 13 Ιανουαρίου.

«Νέα Χρονιά, Νέα Μάιλι, Νέο Τραγούδι. «FLOWERS, 13 Ιανουαρίου» ήταν η λεζάντα που μοιράστηκε με τους 1,5 εκατ θαυμαστές της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

NEW YEAR, NEW MILEY, NEW SINGLE. FLOWERS JANUARY 13. pic.twitter.com/GnaQCApxcp — Miley Cyrus (@MileyCyrus) January 1, 2023

Η τραγουδίστρια συνεργάστηκε με τον παραγωγό Μάικ Γουίλ (Mike WiLL Made-It) για την νέα της επιτυχία όπως και το 2013 στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο «Bangerz», σύμφωνα με το People.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.