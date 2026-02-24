«Φάκελος 17 Ν»: 1.303.012 τηλεθεατές παρακολούθησαν το 1ο επεισόδιο

Η νέα σειρά ντοκιμαντέρ «Φάκελος 17Ν» του δημοσιογράφου και διευθυντή της εφημερίδας «Η Καθημερινή», Αλέξη Παπαχελά, έκανε πρεμιέρα χθες, Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και έφερε στο φως άγνωστα στοιχεία για τη «Γέννηση της Οργάνωσης» και τα πρώτα χτυπήματά της.

Το 1ο επεισόδιο είχε ιδιαίτερα θερμή ανταπόκριση από το τηλεοπτικό κοινό, με 1.303.012 τηλεθεατές να το παρακολουθούν για τουλάχιστον 1’ λεπτό. Στο δυναμικό κοινό (18-54), το ποσοστό τηλεθέασης ήταν 12,2% ενώ στο γενικό σύνολο, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 11,4%.

Στο επεισόδιο, με τίτλο «Η γέννηση της οργάνωσης», γυρίσαμε πίσω στον χρόνο, στην πρώτη πράξη που άνοιξε τον κύκλο του αίματος: στη δολοφονία του σταθμάρχη της CIA στην Ελλάδα, Ρίτσαρντ Γουέλς, τις παραμονές Χριστουγέννων του 1975.

Ρίτσαρντ Γουέλς: Το πρώτο θύμα της «17 Νοέμβρη»

Για πρώτη φορά, μιλούν στην κάμερα Αμερικανοί αξιωματούχοι που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο της δολοφονίας Γουέλς και εξαπέλυσαν ένα ανθρωποκυνηγητό σε χώρες της Μέσης Ανατολής και στην Κύπρο για να βρουν τους δολοφόνους. Ο Αμερικάνος πρέσβης στην Αθήνα Τζακ Κιούμπιτς στέλνει ένα τηλεγράφημα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, προσπαθώντας να εξηγήσει πως βρήκαν οι τρομοκράτες την ταυτότητα του Γουέλς.

Ποιος διέρρευσε την ταυτότητα του Ρίτσαρντ Γουέλς;

Η απειλή της τρομοκρατίας για αμερικανικούς στόχους γίνεται ύψιστη προτεραιότητα και για την ελληνική κυβέρνηση. Ο Ραλφ Μαριάνι θυμάται ότι τα στελέχη της CIA στην Αθήνα άρχισαν για πρώτη φορά να παίρνουν μέτρα ασφαλείας.

Ρον Έστες: «Η 17Ν με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε: “Είσαι ο επόμενος”»

Μιλούν ακόμη Έλληνες αξιωματικοί που βρέθηκαν αντιμέτωποι με το άγνωστο ακόμα τότε φαινόμενο της τρομοκρατίας και τα εμπόδια που συνάντησαν στις έρευνές τους τα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια. Για τον Κώστα Παπακωνσταντίνου και γενικότερα για την ελληνική αστυνομία, η τρομοκρατία ήταν τότε ακόμα ένα άγνωστο κεφάλαιο.

«Το δεύτερο έγκλημα μάς σαλάτιασε»: Η δολοφονία Μάλλιου

Έλληνες και Γάλλοι δημοσιογράφοι μιλούν για το πως βρέθηκαν οι ίδιοι και οι εφημερίδες τους μπλεγμένοι σε μια υπόθεση τρομοκρατίας και πως έγιναν “συνήθεις ύποπτοι” για την αστυνομία. Μέχρι τη δολοφονία του Μάλλιου, η κοινή γνώμη στην Ελλάδα δεν ήξερε ποια είναι η «17 Νοέμβρη» και δεν είχε διαβάσει καμία προκήρυξή της. Η εισαγγελία Αθηνών είχε απαγορεύσει τη δημοσίευση κάθε πληροφορίας για τις δολοφονίες Γουέλς και Μάλλιου.

Τι συνέβη με την πρώτη προκήρυξη της «17 Νοέμβρη»;

Μέσα σε αυτό το κλίμα μπαίνει σε περιπέτειες ο δημοσιογράφος της Ελευθεροτυπίας Δημήτρης Ψυχογιός που τότε εργάζεται ως μεταφραστής κειμένων από τα γαλλικά.

«Όταν είδα αυτή τη λέξη πάγωσα. Αυτά τα έκαναν άνθρωποι από το Παρίσι»

Ο Δημήτρης Ψυχογιός, όπως και πολλοί Έλληνες την εποχή της δικτατορίας, είχε φύγει από την Ελλάδα και πήγε στο Παρίσι για σπουδές. Πολλοί από τους Έλληνες φοιτητές ήταν ενταγμένοι στον φοιτητικό σύλλογο του Παρισιού.

Η πρώτη εμφάνιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου

Σε αδιέξοδο όμως είναι και οι έρευνες των Αμερικάνων. Ο Τζον Κυριακού που έχει μελετήσει όλους τους φακέλους της υπόθεσης θυμάται πως μπήκε στα αρχεία της CIA ο Μίκης Θεοδωράκης.

Πώς μπήκε στα αρχεία της CIA ο Μίκης Θεοδωράκης;

Ταξιδέψαμε στην Αμερική και συναντήσαμε τους γιους τους Ελληνοαμερικάνου αξιωματικού Τζορτζ Τσάντες που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες της «17 Νοέμβρη» μαζί με τον οδηγό του Νίκο Βελούτσο τον Νοέμβριο του 1983 και μας μίλησαν για την ημέρα που κατέστρεψε τη ζωή της οικογένειάς τους.

Γιοι Τζορτζ Τσάντες: «Θα θέλαμε να δούμε τους δολοφόνους του πατέρα μας από κοντά»

Μαρτυρίες των πρωταγωνιστών της εποχής, συνεντεύξεις και αρχειακό υλικό φωτίζουν το παρασκήνιο πίσω από την ίδρυση της «17 Νοέμβρη» μετά την πτώση της χούντας και την επάνοδο της δημοκρατίας και αποκαλύπτουν πως η τρομοκρατική οργάνωση προλείανε το έδαφος για τη δολοφονική της δράση των επόμενων δεκαετιών.

Δημήτρης Κουφοντίνας: «Αυτή η συζήτηση γίνεται σε εχθρικό έδαφος. Όμως δέχτηκα, για να ακουστεί η δική μας πλευρά»

Σενάριο: Αλέξης Παπαχελάς

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπερτάκης

Αρχισυντάκτης: Σάκης Ιωαννίδης

Δημοσιογραφική ομάδα: Δώρα Αντωνίου, Κώστας Κουκουμάκας

Εκτέλεση Παραγωγής: Monstera

«Φάκελος 17Ν»

Με τον Αλέξη Παπαχελά

Κάθε Δευτέρα στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

#Fakelos17N

