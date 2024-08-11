Εβελίνα Νικόλιζα: Το ταξίδι στο Μπαλί, το tattoo, το ποδήλατο -που δεν ξέρει- και το κράξιμο

Για περίπου 10 μέρες τα travel buddies -έχουν κάνει πολλά ταξίδια μαζί- βρέθηκαν στο εξωτικό Μπαλί ζώντας μια απίστευτη εμπειρία. Για την Εβελίνα Νικόλιζα δεν ήταν το πρώτο της ταξίδι προς εκείνα τα μέρη. Είχε κάνει και γνωριμίες στο προηγούμενο και μάλιστα μία από αυτές, τη Μούρα που είχε πρωταγωνιστήσει στα βίντεο της στο youtube έκανε ολόκληρες διαδρομές τρεις μέρες για να τη βρει.

Δεν έκανε όμως μόνο αυτό. Η παρέα πραγματικά το έζησε το ταξίδι δοκιμάζοντας μέχρι και παραδοσιακά ρούχα βασιλιά και βασίλισσας σε τοπικό χωριό.

