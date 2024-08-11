Λογαριασμός
Σάκης Τανιμανίδης: Αποκάλυψε τον πρώτο προορισμό του World Party Reunion

Μέσω ενδιάμεσου σταθμού φτάνουν στον πρώτο προορισμό τους

Σάκης Τανιμανίδης: Μόλις αποκάλυψε τον πρώτο προορισμό του World Party Reunion

Σας το γράψαμε προχθές πως ο Σάκης Τανιμανίδης και ο Γιώργος Μαυρίδης βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να ξεκινήσουν τα ταξίδια τους για τα γυρίσματα του World Party Reunion, όπως φαίνεται οτι κατέληξε τελικά ο τίτλος της νέας εκπομπής με την τηλεοπτική τους επανασύνδεση.

Και μάλιστα ξεκίνησαν και επεισοδιακά αφού από την πρώτη κιόλας πτήση τους είχαν καθυστέρηση με τον Σάκη Τανιμανίδη να τρολάρει την τύχη τους γράφοντας πως... καλά θα πάει αυτό.

