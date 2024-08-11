Σμαράγδα Καρύδη: Απίθανο pool birthday party στο σπίτι της στην Αίγινα

Τα γενέθλιά της είχε χθες η Σμαράγδα Καρύδη και τα γιόρτασε ανάμεσα στους ανθρώπους που αγαπάει πιο πολύ. Οι πιο καλοί της φίλοι ταξίδεψαν στην Αίγινα για να είναι εκεί στο pool birthday party που διαργανώθηκε στο σπίτι τους στο όμορφο νησί.

Και ποιός δεν ήταν εκεί. Εκτός φυσικά του συντρόφου της, Θοδωρή Αθερίδη, στις φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσίευσε η Σμαράγδα είδαμε μεταξύ α΄λλων, τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, τον Κώστα Κόκλα, τον Πάνο Μουζουράκη, την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και πολλούς άλλους να περνάνε σούπερ.

