Απόψε το βράδυ, η Κλαυδία με την «Αστερομάτα» θα ανέβει στη σκηνή του Β’ ημιτελικού της Eurovision 2025, στη Βασιλεία της Ελεβετίας, για να διεκδικήσει μία θέση στον μεγάλο τελικό του Διαγωνισμού το Σάββατο, 17 Μαΐου.

Μετά και τη δεύτερη dress rehearsal χθες, όπου αποκαλύφθηκε και το σκηνοθετικό εύρημα με την αλλαγή φορέματος επί σκηνής στο τέλος του τραγουδιού, η Ελλάδα φαίνεται να περνάει στον τελικό, σύμφωνα με τα polls του κοινού και των δημοσιογράφων.

Σήμερα αναρτήθηκε στο Χ ολόκληρο το βίντεο της πρόβας, όπως θα εμφανιστεί απόψε η Κλαυδία στην σκηνή.

Πηγή: skai.gr

