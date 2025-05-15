Janet Jackson: Θα εμφανιστεί στην απονομή των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων

Η Τζάνετ Τζάκσον θα κάνει την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση μετά από σχεδόν μια δεκαετία, στη σκηνή της 51ης τελετής απονομής των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων, στις 26 Μαΐου.

Το CBS ανακοίνωσε ότι η Τζάνετ Τζάκσον θα λάβει επίσης το Βραβείο Ινδάλματος, το οποίο «απονέμεται σε καλλιτέχνη η μουσική του οποίου έχει αναμφισβήτητη πολιτιστική και παγκόσμια επιρροή στη μουσική βιομηχανία» σύμφωνα με δελτίο Τύπου.

Το Βραβείο Ινδάλματος έχει απονεμηθεί άλλες δυο φορές, στη Rihanna το 2013 και στον Λάιονελ Ρίτσι το 2022.

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στο Λας Βέγκας, στο ξενοδοχείο Fontainebleu και θα μεταδοθεί από το CBS και το Paramount+. Η Τζένιφερ Λόπεζ θα είναι οικοδέσποινα της βραδιάς που τιμά τους μουσικούς που ξεχώρισαν στην Αμερική τη χρονιά που πέρασε.

ONLY ON CBS MORNINGS: The one and only Janet Jackson will be honored with the AMA Icon Award at this year’s @AMAs for her cultural and global influence on the music industry.



Watch the American Music Awards live on May 26 on @cbs and @paramountplus. pic.twitter.com/iOR97jGg1l — CBS Mornings (@CBSMornings) May 13, 2025

Ο Κέντρικ Λαμάρ είναι υποψήφιος για δέκα πιθανά βραβεία, ενώ ο Post Malone θα μπορούσε ενδεχομένως να κερδίσει οκτώ τίτλους. Οι Μπίλι Άιλις, Τσάπελ Ρόαν και Σαμπουζί έχουν από επτά υποψηφιότητες η καθεμία.

Η Τζάνετ Τζάκσον κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της από την A&M. Συνολιά δέκα επιτυχίες της έφτασαν στο Νο. 1 στο Billboard Hot 100 και επτά άλμπουμ στο Νο. 1 στο Billboard 200. Η Τζάκσον έχει κερδίσει πέντε βραβεία Grammy, μια Χρυσή Σφαίρα και μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, μαζί με πολλά βραβεία MTV Video Music και Billboard Music Awards.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.