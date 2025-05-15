Μπορεί τα Σαββατόβραδα να ανήκουν στο «Η Ελλάδα ψηφίζει» όμως αυτή την εβδομάδα, το μοναδικό διαδραστικό τηλεπαιχνίδι-σόου της ελληνικής τηλεόρασης, κάνει την έκπληξη και έρχεται στις οθόνες μας εκτάκτως την Παρασκευή 16 Μαΐου στις 21.00, με ένα ξεχωριστό επεισόδιο.

Τι μπορεί να συμβεί όταν μία χαλαρή ομάδα από τη Θεσσαλονίκη θα συναντήσει στο πλατό μία παρέα από stand-up comedians; Η απάντηση θα δοθεί στο live της Παρασκευής!

Με τη Eurovision προ των… πυλών δεν θα μπορούσαν από τη θεματολογία να λείπουν οι αντίστοιχες ερωτήσεις!

Στη Eurovision ψηφίζουμε: Τραγούδια / Χώρες

Οι ανθρώπινες σχέσεις, όπως κάθε φορά, πρωταγωνιστούν με spicy ερωτήματα όπως:

Τι «σκοτώνει» το γάμο: Η καθημερινή τριβή / Η κακή επικοινωνία / Η βαρεμάρα

Με την εποχή να έχει αρχίσει ήδη να μυρίζει «καλοκαίρι», αναρωτιόμαστε…

Τι είναι πιο δύσκολο να βρεις το καλοκαίρι: Ξαπλώστρα στην παραλία / Ταξί στην Αθήνα / Εκκλησία να παντρευτείς / Ψυκτικό

Ο μοναδικός διαδραστικός χαρακτήρας του «Η Ελλάδα ψηφίζει» αποδεικνύεται σε κάθε εκπομπή καθώς οι τηλεθεατές είναι εκείνοι που ορίζουν το παιχνίδι!

Αν θέλεις κι εσύ να γίνεις μέλος της πιο viral παρέας της ελληνικής τηλεόρασης κατέβασε την ειδική εφαρμογή μέσα από το ielladapsifizei.gr, ψήφισε και κέρδισε πλούσια δώρα!

