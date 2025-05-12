Παρά τα αυστηρά μέτρα προφύλαξης και αποφυγής των περσινών επεισοδίων με αφορμή τον πόλεμο στη Γάζα, η ισραηλινή αποστολή έγινε και φέτος στόχος επίθεσης κατά την επίσημη έναρξη του διαγωνισμού της Eurovision χθες στην Βασιλεία της Ελβετίας.

Στη εκδήλωση του Τιρκουάζ Χαλιού σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο, καθώς σύμφωνα με την ισραηλινή δημόσια τηλεόραση KAN, φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές έκαναν χειρονομίες «κομμένου λαιμού» προς την εκπρόσωπο του Ισραήλ, Yuval Raphael, την ώρα που η νεαρή τραγουδίστρια – και επιζήσασα της επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023– έκανε την εμφάνισή της.

Tο Ισραήλ θα εκπροσωπηθεί φέτος με το τραγούδι "New Day Will Rise" και, σύμφωνα με το OGAE Greece (η επίσημη ιστοσελίδα του Eurovision FunClub), ήδη 4 χώρες ζητούν να ακυρωθεί η συμμετοχή του Ισραήλ στον φετινό διαγωνισμό.

Η ισραηλινή αποστολή υπέβαλε επίσημη καταγγελία στην ελβετική αστυνομία καθώς η χειρονομία θεωρήθηκε απειλητική και ιδιαίτερα επιθετική.

Ο Martin Green, Επικεφαλής Διοργανωτής του διαγωνισμού της Eurovision 2025, κλήθηκε να σχολιάσει τις φιλοπαλαιστινιακές κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την τελετή έναρξης.

«Είναι μια ελεύθερη χώρα, μια δημοκρατία, και ο καθένας έχει δικαίωμα στη δική του άποψη. Οι άνθρωποι που ήταν εκεί σήμερα διαμαρτυρήθηκαν ειρηνικά και με σεβασμό. Έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Green.

Το περιστατικό προστίθεται σε ένα ήδη φορτισμένο πολιτικά κλίμα, καθώς η συμμετοχή του Ισραήλ στον φετινό διαγωνισμό έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων και διαδηλώσεων, με αρκετούς να ζητούν τον αποκλεισμό του λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Γάζα.

Η EBU έχει ήδη θεσπίσει νέο κώδικα συμπεριφοράς για να προστατεύσει τους καλλιτέχνες και το προσωπικό, ενώ η ασφάλεια στη Βασιλεία έχει ενισχυθεί με πάνω από 1.300 αστυνομικούς.

Παρά τις εξελίξεις, οι διοργανωτές υπογραμμίζουν πως η Eurovision παραμένει μια γιορτή μουσικής και ενότητας, προσπαθώντας να διατηρήσουν τον διαγωνισμό απολιτικό, εν μέσω διεθνών πιέσεων και εντάσεων.

