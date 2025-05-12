Απόψε στις 21.00, η κάμερα του Prime Time και ο Σταύρος Ιωαννίδης επιβιβάζονται σε ένα υπερσύγχρονο M-346 και φτάνουν σε ύψη και ταχύτητες που ελάχιστοι έχουν το προνόμιο να φτάσουν.

Είναι οι χειριστές των ατσάλινων φτερών της Πολεμικής Αεροπορίας, των ανδρών και των γυναικών που καθημερινά φροντίζουν ώστε τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία του ελληνικού οπλοστασίου να είναι ανά πάσα στιγμή αξιόμαχα και έτοιμα για να φέρουν εις πέρας την αποστολή που θα τους ανατεθεί.

Πώς είναι να μαθαίνεις πρώτα να πιλοτάρεις αεροσκάφος και μετά να οδηγείς αυτοκίνητο και πώς οι πρωτοετείς της Σχολής Ικάρων μετατρέπονται σταδιακά σε αξιόπιστους χειριστές εκλεπτυσμένων πολεμικών μηχανών; Ποια είναι η απαιτητική καθημερινότητα των ιπτάμενων και τεχνικών στις αεροπορικές βάσεις ανά την επικράτεια; Ποια είναι η αίσθηση όταν το μαχητικό φτάνει σε όρια φόρτισης έως 8g; Πώς είναι η ζωή όταν η διαρκής ετοιμότητα αποτελεί προαπαιτούμενο και πώς είναι να ξεκινάς μία μέρα στη δουλειά γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει το παραμικρό περιθώριο απόκλισης από τα πρωτόκολλα ασφαλείας; Ποιες σκέψεις κυριαρχούν στα 10 λεπτά που διαρκεί μια πτήση επίδειξης με εντυπωσιακούς ελιγμούς; Πώς κυλούν τα δευτερόλεπτα στο cockpit ενός F-16 Viper; Τι σημαίνει «ώρα 6» στην αργκό των ιπταμένων και ποιοι είναι οι απαράβατοι κανόνες των αερομαχιών;

Μία σπάνια αποστολή του Prime Time και του Σταύρου Ιωαννίδη, απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Δείτε το trailer:

