ONEX–HANWHA Ocean: Επενδύσεις 1,35 δισ. ευρώ για ναυπήγηση υποβρυχίων και υποστήριξη του 6ου Στόλου

Επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 1,35 δισ. ευρώ για τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου, με την ονομασία «Project Trident», παρουσίασε η ONEX Shipyards & Technologies Group, περιγράφοντάς το ως το μεγαλύτερο ναυπηγικό και αμυντικό επενδυτικό σχέδιο που έχει ανακοινωθεί στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το σχέδιο αποσκοπεί στη μετατροπή των ναυπηγείων του Ομίλου στην Ελευσίνα και τη Σύρο σε έναν ενιαίο ναυπηγικό κόμβο και σε ένα σύγχρονο, κάθετα ολοκληρωμένο κέντρο κατασκευής, συντήρησης και υποστήριξης αμυντικών και εμπορικών πλοίων, με στόχο να αποτελέσει το μεγαλύτερο αντίστοιχο συγκρότημα στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Όπως αναφέρει η ONEX, το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σε τρεις διαδοχικές φάσεις. Η πρώτη φάση, προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, αφορά την ενίσχυση των δυνατοτήτων συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης πλοίων (MRO), μέσω της ανάπτυξης δεξαμενών μεγάλης κλίμακας κατηγορίας Suezmax, οι οποίες θα μπορούν να εξυπηρετούν, μεταξύ άλλων, τον 6ο Στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών και συμμαχικές ναυτικές δυνάμεις.

Η δεύτερη φάση, ύψους 200 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει την πλήρη αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, την ανάπτυξη τερματικών σταθμών διπλής χρήσης και τη δημιουργία στρατηγικής εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics).

Η τρίτη φάση, με επενδύσεις που ανέρχονται σε 1 δισ. ευρώ, προβλέπει την εισαγωγή ρομποτικών γραμμών παραγωγής, την εγκατάσταση υπερσύγχρονου εξοπλισμού και τη δημιουργία εξειδικευμένων εγκαταστάσεων για την κατασκευή υποβρυχίων.

Στο πλαίσιο του «Project Trident», η ONEX ανακοίνωσε επίσης την υπογραφή συμφωνίας στρατηγικής συμμαχίας με τη νοτιοκορεατική HANWHA Ocean. Σύμφωνα με την εταιρεία, η συμφωνία υπεγράφη στις 29 Μαΐου 2026, κατά τη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε στην επίσημη κατοικία της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Kimberly Ann Guilfoyle, παρουσία του πρέσβη της Νότιας Κορέας στην Ελλάδα Ju-seong Lim και του υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Θεοχάρη. Η ONEX αναφέρει ότι η συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο μιας τριμερούς πρωτοβουλίας Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας, η οποία συνδέεται με την ανάπτυξη του «Project Trident» και την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της ναυπηγικής βιομηχανίας και της αμυντικής τεχνολογίας.

Η εταιρεία εκτιμά ότι η υλοποίηση του σχεδίου μπορεί να δημιουργήσει 10.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας εξειδικευμένου προσωπικού μέσα στα επόμενα πέντε έως επτά χρόνια. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η συμβολή του στην οικονομία θα μπορούσε να προσθέσει έως και 0,8 ποσοστιαίες μονάδες στο ελληνικό ΑΕΠ σε ετήσια βάση, ενώ τα συνολικά φορολογικά και λοιπά έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 2,5 δισ. ευρώ σε ορίζοντα 15 ετών.

Σύμφωνα με την ONEX, το πρόγραμμα προβλέπει ποσοστό εγχώριας προστιθέμενης αξίας 70%, μέσω της συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων και της ενσωμάτωσης της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε διεθνή ναυτικά προγράμματα.

Σε δήλωσή του, ο ιδρυτής και πρόεδρος της ONEX Shipyards & Technologies Group, Πάνος Ξενοκώστας, ανέφερε ότι με το «Project Trident» η Ελλάδα μπορεί να επανέλθει «στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας ναυπηγικής ισχύος», χαρακτηρίζοντας το σχέδιο επένδυση με αναπτυξιακή, τεχνολογική και στρατηγική διάσταση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η εταιρεία και στη γεωπολιτική διάσταση του εγχειρήματος. Όπως αναφέρει, το «Project Trident» υλοποιείται υπό την αιγίδα της αμερικανικής ηγεσίας και αποτελεί έμπρακτη έκφραση του οράματος της κυβέρνησης Trump για την ανοικοδόμηση των στρατηγικών βιομηχανικών δικτύων της Δύσης. Σύμφωνα με την ONEX, η υλοποίηση του σχεδίου μπορεί να αναβαθμίσει τον ρόλο της Ελλάδας ως νότιου πυλώνα της Ευρώπης και κεντρικού ναυπηγικού κόμβου για τη Μεσόγειο, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μαύρη Θάλασσα. Η εταιρεία υποστηρίζει ακόμη ότι η ανάπτυξη του προγράμματος θα ενισχύσει τη συμμετοχή της χώρας στην παραγωγή αμυντικών συστημάτων, μεταβάλλοντας τον ρόλο της από καταναλωτή αμυντικών συστημάτων σε παραγωγό τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

