Όπου Υπάρχει Ελλάδα: Αρχίζουμε την εβδομάδα μας από το Αργοστόλι - Δείτε το trailer

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ταξιδεύει ξανά στο Ιόνιο Πέλαγος και σήμερα, Δευτέρα 12 Μαΐου στις 14.45, κάνει στάση στην Κεφαλονιά. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής στήνουν το υπαίθριο στούντιο της εκπομπής στο Αργοστόλι, τη μεγαλύτερη πόλη του νησιού – μια πόλη έντονη και δραστήρια, που προσφέρει αμέτρητες επιλογές για περιήγηση, εξερεύνηση και διασκέδαση.

Τη σπουδαία μουσική παράδοση της Κεφαλονιάς διασώζει και αναδεικνύει η Χορωδία και Μαντολινάτα Αργοστολίου, με συναυλίες αλλά και περαντζάδες στους όμορφους δρόμους της πόλης. Το ιδιαίτερο μουσικό χρώμα του νησιού και οι χαρακτηριστικές φωνές μάς ταξιδεύουν σε έναν κόσμο αρμονίας.

Ο Γιάννης, ένα 11χρονο παιδί που δίνει μάχη με τον καρκίνο, ήταν η έμπνευση για μαθητές του Αργοστολίου, που διοργάνωσαν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα για να τον στηρίξουν. Μέσα από τη δράση τους έδωσαν δύναμη στον Γιάννη, αλλά και ένα μήνυμα στην κοινωνία.

Κατολισθήσεις και καθιζήσεις καθιστούν με κάθε βροχόπτωση απροσπέλαστο τον δρόμο Σκάλας – Πόρου, υποχρεώνοντας τους οδηγούς σε μεγάλες παρακάμψεις. Οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς διαμαρτύρονται για τη χρονίζουσα κατάσταση, τόσο για την καθημερινότητά τους όσο και για τις επιπτώσεις της στον τουρισμό. Μια εθελοντική ομάδα συνδράμει σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης.

Ενόψει καλοκαιριού, το μπιτς βόλεϊ συγκεντρώνει τα βλέμματα στην κεφαλλονίτικη παραλία στα Τραυλιάτα. Νέα κορίτσια και αγόρια χαίρονται το παιχνίδι, τον αθλητισμό και την ομαδικότητα.

Δείτε το trailer:

