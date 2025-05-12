Λογαριασμός
Πώς ο Τομ Κρουζ γνώρισε τον Ντάστιν Χόφμαν και γύρισε τον οσκαρικό «Ανθρωπο της Βροχής»

Για πρώτη φορά, ο σταρ αποκάλυψε την απίστευτη ιστορία που οδήγησε στη θρυλική πλέον ταινία - Ο ρόλος της αδερφής του Κρουζ

Τομ Κρουζ: Η άγνωστη ιστορία πίσω από τον «Ανθρωπο της Βροχής»

Μια απίστευτη ιστορία αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης στο BFI του Λονδίνου, όταν ο Τομ Κρουζ (Tom Cruise) αναφέρθηκε στις ταινίες που σημάδεψαν την καριέρα του και διηγήθηκε την ιστορία της τυχαίας συνάντησής του με τον Ντάστιν Χόφμαν (Dustin Hoffman) σε ένα εστιατόριο της Νέας Υόρκης.

Ήταν το 1984 και ο Κρουζ μόλις είχε ολοκληρώσει τα γυρίσματα της ταινίας "Legend" του Ρίντλεϊ Σκοτ (Ridley Scott). Είχε επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να επισκεφθεί την αδελφή του Κας, η οποία εντόπισε τον Χόφμαν στην άλλη άκρη του εστιατορίου που καθότον με τον Κρουζ.

Ο Χόφμαν - ο οποίος εκείνη την περίοδο πρωταγωνιστούσε στην παράσταση «Ο Θάνατος του Εμποράκου» - βρισκόταν στο εστιατόριο για να παραγγείλει φαγητό σε πακέτο.

Παρά την άρνηση του νεαρού τότε Κρουζ να προσεγγίσει τον θρυλικό ηθοποιό, η Κας επέμενε.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο διάσημος ηθοποιός, η αδελφή του τότε του έθεσε ένα τελεσίγραφο: αν δεν το έκανε εκείνος, θα αναλάμβανε η ίδια να συστηθεί στον Χόφμαν και να τον ενημερώσει για την ταυτότητά του.

«Με πίεσε τόσο πολύ», θυμήθηκε ο Κρουζ, «που τελικά υπέκυψα». Και όταν τον πλησίασα και του είπα: «Συγγνώμη, κύριε Χόφμαν», εκείνος μου απάντησε με το όνομά μου, "Κρουζ!"».

Η συνέχεια ήταν ακόμα πιο απρόσμενη. Ο Χόφμαν όχι μόνο τους προσέφερε εισιτήρια για την παράσταση αλλά τους κάλεσε και στα παρασκήνια μετά το τέλος της, σύμφωνα με το Variety.

«Καθώς φεύγαμε, o Χόφμαν μου ανέφερε: «Θέλω να κάνω μια ταινία μαζί σου», με τον Κρουζ να απαντά: «Θα ήταν ωραίο, κύριε».

Kαι πρόσθεσε χαμογελώντας ο Κρουζ. «Και αυτό έγινε. Ένα χρόνο αργότερα μου έστειλε το "Rain Man"».

Ο «Ο άνθρωπος της βροχής» κυκλοφόρησε στις 16 Δεκεμβρίου 1988 και έγινε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία αποφέροντας 354,8 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως[. 

Η ταινία βραβεύτηκε με το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Α' Ανδρικού Ρόλου για τον Χόφμαν και Πρωτότυπου Σεναρίου.

