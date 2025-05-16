Τα απρόοπτα δεν έλειψαν και φέτος από την Eurovision καθώς στον χτεσινό β' ημιτελικό διαδηλωτές σήκωσαν σημαίες της Παλαιστίνης την ώρα της εμφάνισης της ισραηλινής αποστολής.

Εικόνες που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν μια γυναίκα στο κοινό να κρατά μια σημαία και να σφυρίζει κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του τραγουδιού New Day Will Rise από την Ισραηλινή Yuval Raphael, ενώ σε πλάνα φαίνεται πως υπήρχαν και άλλες παλαιστινιακές σημαίες.

Ως ένδειξη διαμαρτυρίας στον συνεχιζόμενο πολύνεκρο πόλεμο στη Γάζα, διαδηλωτές είχαν επιδείξει παλαιστινιακές σημαίες και κατά τη διάρκεια της πρόβας της ισραηλινής συμμετοχής.

Δείτε εικόνες:

Eurovision audience members spotted with Palestine flags during Israel's performance amid ongoing protestshttps://t.co/fMRHJKoLwL — GB News (@GBNEWS) May 15, 2025

Σημειώνεται πως το Ισραήλ πέρασε στον τελικό της Eurovision.

