Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Eurovision: Σήκωσαν σημαίες της Παλαιστίνης την ώρα της εμφάνισης του Ισραήλ - Δείτε εικόνες

Διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν για τη Γάζα, σηκώνοντας παλαιστινιακές σημαίες την ώρα που τραγουδούσε η  Yuval Raphael στον β' ημιτελικό

Ισραήλ

Τα απρόοπτα δεν έλειψαν και φέτος από την Eurovision καθώς στον χτεσινό β' ημιτελικό διαδηλωτές σήκωσαν σημαίες της Παλαιστίνης την ώρα της εμφάνισης της ισραηλινής αποστολής. 

Εικόνες που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν μια γυναίκα στο κοινό να κρατά μια σημαία και να σφυρίζει κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του τραγουδιού New Day Will Rise από την Ισραηλινή Yuval Raphael, ενώ σε πλάνα φαίνεται πως υπήρχαν και άλλες παλαιστινιακές σημαίες.

Ως ένδειξη διαμαρτυρίας στον συνεχιζόμενο πολύνεκρο πόλεμο στη Γάζα, διαδηλωτές είχαν επιδείξει παλαιστινιακές σημαίες και κατά τη διάρκεια της πρόβας της ισραηλινής συμμετοχής. 

Δείτε εικόνες: 

Σημειώνεται πως το Ισραήλ πέρασε στον τελικό της Eurovision.  

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ Παλαιστίνη σημαία Eurovision Eurovision 2025
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
72 0 Bookmark