Βαθιά θλίψη στην ελληνική τηλεόραση. Έφυγε από τη ζωή η Παυλίνα Ντάσιου

Σε σοκ βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες όλοι όσοι γνωρίζαν την δημοσιογράφο και υπεύθυνη καλεσμένων πολλών τηλεοπτικών εκπομπών Παυλίνα Ντάσιου που έφυγε από τη ζωή μετά από σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε με την υγεία της.

Ένα γλυκό κορίτσι που συνεργάστηκε σχεδόν με όλη την ελληνική τηλεόραση στην πορεία της καριέρας της μέχρι πρόσφατα εργαζόταν, ως υπεύθυνη καλεσμένων στην εκπομπή του Θέμη Γεωργαντά στο Open, δεν είναι πια μαζί μας και όσο η είδηση διαρρέει φίλοι και συνεργάτες εκφράζουν τη θλίψη τους για την απώλειά της.

