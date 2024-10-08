Η Lady Gaga είναι «απογοητευμένη» μετά την κατρακύλα του «Joker: Folie à Deux» στο box office, με την ομάδα της να προσπαθεί να βρει τρόπο να αποσπάσει την προσοχή του κοινού από την ταινία και την καλλιτέχνιδα, όπως γράφουν τα διεθνή μέσα. Δυστυχώς, η ταινία δεν φαίνεται να έχει ενθουσιάσει κοινό και κριτικούς, συγκεντρώνοντας μόλις 40 εκατ. δολάρια στο εγχώριο box office και λαμβάνοντας το χαμηλότερο CinemaScore στην ιστορία των ταινιών κόμικς.

Η 38χρονη Gaga φέρεται να είναι σοκαρισμένη που ο κόσμος δεν έχει αγαπήσει την ταινία και τον χαρακτήρα που υποδύεται στον «Joker», ενώ και οι κριτικοί δεν έχουν «αποθεώσει» την ταινία. Ωστόσο, για να είμαστε δίκαιοι, η Lady Gaga είναι καλή στον ρόλο της…

«Η καλλιτέχνιδα πίστευε ότι το σίκουελ του Τοντ Φίλιπς θα έσκιζε. Έβαλε την ψυχή και την καρδιά της για την ταινία, γιατί σέβεται πολύ τους οπαδούς των κόμικς της DC», ανέφεραν άνθρωποι που βρίσκονται κοντά της. Και πρόσθεσαν: «Η ομάδα της εξετάζει αθόρυβα άλλα έργα που μπορούν να αναπτύξουν, καθώς θέλουν το κοινό να πάψει να ασχολείται με αυτή την αποτυχία…».

Η διάσημη τραγουδίστρια φαίνεται, ωστόσο, να μην έχει εγκαταλείψει την ιδέα επιστροφής της στη μεγάλη οθόνη, καθώς λέγεται ότι της έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον μια ταινία του Ταραντίνο. «Πίστευε ότι αυτή η ταινία, ο ''Joker'', θα μπορούσε να της χαρίσει μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, ειδικά από τη στιγμή που η πρώτη ταινία ήταν τόσο επιτυχημένη και ο Χοακίν κέρδισε Όσκαρ», αναφέρουν με νόημα οι δικοί της άνθρωποι. «Θα ήθελε τώρα να πάρει έναν ρόλο στην επόμενη και τελευταία ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο. Κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι αυτή, αλλά θέλει να περάσει από οντισιόν».

Η Gaga, που το πραγματικό της όνομα είναι Stefani Germanotta, ελπίζει ότι η αποτυχία του «Joker 2» θα είναι απλώς ένα μικρό εμπόδιο στην καριέρα της, αφού η ταινία έλαβε βαθμολογία D στο CinemaScore.

Πηγή: skai.gr

