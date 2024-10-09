Λογαριασμός
Η άγνωστη δικαστική διαμάχη του Χρήστου Νικολόπουλου και η αγωγή εναντίον του για 255.000 ευρώ

Μια άγνωστη δικαστική διαμάχη που τελεσιδίκησε ήρθε στο φως

Η άγνωστη δικαστική διαμάχη του Χρήστου Νικολόπουλου και η αγωγή εναντίον του για 255.000 Ευρώ

Όπως αποκάλυψε ο Θάνος Βάγιος στη εκπομπή "Το Πρωινό", ο γνωστός στιχουργός Γιάννης Γλέζος είχε καταθέσει αγωγή εναντίον του επίσης γνωστού συνθέτη και μουσικού Χρήστου Νικολόπουλου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Γιάννης Γλέζος ζητούσε από τον Χρήστο Νικολόπουλο 255.000 ευρώ για ηθική βλάβη, την οποία όπως ισχυριζόταν στην αγωγή του, υπέστη από τον χαρακτηρισμό «μανιακό» που του απέδωσε ο Χρήστος Νικολόπουλος σε παλαιότερη συνέντευξή του.

Η υπόθεση εκδικάστηκε και η απόφαση βγήκε πριν από λίγες ημέρες και ήταν αθωωτική για τον Χρήστο Νικολόπουλο. Ο δικηγόρος του συνθέτη Βασίλης Καπερνάρος μίλησε στην εκπομπή και ανέλυσε την κόντρα των δύο καλλιτεχνών που τους οδήγησε τελικά στα δικαστήρια και στη δικαίωση του Χρήστου Νικολόπουλου από τις κατηγορίες.

