Όπως αποκάλυψε ο Θάνος Βάγιος στη εκπομπή "Το Πρωινό", ο γνωστός στιχουργός Γιάννης Γλέζος είχε καταθέσει αγωγή εναντίον του επίσης γνωστού συνθέτη και μουσικού Χρήστου Νικολόπουλου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Γιάννης Γλέζος ζητούσε από τον Χρήστο Νικολόπουλο 255.000 ευρώ για ηθική βλάβη, την οποία όπως ισχυριζόταν στην αγωγή του, υπέστη από τον χαρακτηρισμό «μανιακό» που του απέδωσε ο Χρήστος Νικολόπουλος σε παλαιότερη συνέντευξή του.

Η υπόθεση εκδικάστηκε και η απόφαση βγήκε πριν από λίγες ημέρες και ήταν αθωωτική για τον Χρήστο Νικολόπουλο. Ο δικηγόρος του συνθέτη Βασίλης Καπερνάρος μίλησε στην εκπομπή και ανέλυσε την κόντρα των δύο καλλιτεχνών που τους οδήγησε τελικά στα δικαστήρια και στη δικαίωση του Χρήστου Νικολόπουλου από τις κατηγορίες.

