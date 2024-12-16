Elton John: Η ταφόπλακά του θέλει να γράφει ότι ήταν σπουδαίος μπαμπάς

Ο Έλτον Τζον αποκάλυψε το προσωπικό μήνυμα που επιθυμεί να γραφτεί στην ταφόπλακά του, αποδεικνύοντας πως το μεγαλύτερο κατόρθωμά του δεν είναι η θρυλική του καριέρα, αλλά η πατρότητα.

Καθώς τιμήθηκε από το TIME ως «Icon of the Year», ο σούπερ σταρ αναφέρθηκε στην πατρότητα υπογραμμίζοντας πως ο ρόλος αυτός είναι ο πιο σημαντικός στη ζωή του. Σύμφωνα με τη «Daily Mail», μοιράζεται τον 13χρονο Zachary και τον 11χρονο Elijah με τον σύζυγό του και παραγωγό ταινιών, Ντέιβιντ Φέρνις.

«Στην ταφόπλακα μου, το μόνο που θέλω να γράφει είναι, ''Ήταν σπουδαίος μπαμπάς''», δήλωσε o σταρ στο People κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στη Νέα Υόρκη.

Αργότερα την ίδια μέρα, ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός εμφανίστηκε στο «Good Morning America» μίλησε για τα ίδια συναισθήματα για τα παιδιά του σε συζήτηση με τη Ρόμπιν Ρόμπερτς.

«Η κληρονομιά μου είναι ότι ήμουν σπουδαίος σύζυγος και ακόμα καλύτερος πατέρας… Η μουσική, η καριέρα είναι φανταστική. Ήταν συγκλονιστική, πρωτοποριακή. Αλλά το πιο σημαντικό πράγμα για μένα στη ζωή μου είναι να βεβαιωθώ ότι τα παιδιά μου είναι ευτυχισμένα, ότι έχουν μια υπέροχη ζωή και ότι ήμουν καλός μαζί τους. Αυτό είναι το μόνο που μετράει» ανέφερε χαρακτηριστικά.

