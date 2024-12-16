Μία κίνηση του Ράιαν Ρέινολντς, εμπνευσμένη από τα Χριστούγεννα, έφερε πολλά χαμόγελα στους κατοίκους της πόλης Ρέξαμ, κατά την επίσκεψή του στη βόρεια Ουαλία. Ο διάσημος ηθοποιός ταξίδεψε στην ουαλική πόλη μαζί με άλλα Χολιγουντιανά αστέρια για να δουν από κοντά την ποδοσφαιρική του ομάδα σε έναν αγώνα που έληξε 2-2 απέναντι στην Cambridge United το απόγευμα του Σαββάτου.

Ο Καναδός σταρ, ο οποίος μοιράζεται τη Ρέξαμ FC, μαζί με τον ηθοποιό και σεναριογράφο Rob McElhenney έζησε την ένταση του παιχνιδιού, παρέα με τον Τσάνινγκ Τέιτουμ, με τον οποίο συνεργάστηκε στο πρόσφατο «Deadpool & Wolverine». Επίσης παρών ήταν ο Μπράντον Σκλέναρ, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο πλευρό της συζύγου του, Μπλέικ Λάιβλι, στο ρομαντικό δράμα «It Ends With Us» και ο τραγουδιστής των Green Day, Μπίλι Τζο 'Αρμστρονγκ.

Το προηγούμενο βράδυ ο «Deadpool» επισκέφθηκε παραδοσιακή παμπ στο κέντρο της πόλης, όπου αποφάσισε να κάνει μια αυθόρμητη κίνηση γενναιοδωρίας, προσφέροντας έναν γύρο ποτών σε όλους τους παρευρισκόμενους. Επίσης δήλωσε ότι η παμπ «μπορεί να φέρει άλλους εκατό» για να επωφεληθούν από την κίνηση αυτή.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ηθοποιός πήρε το μικρόφωνο και με ένα χαμόγελο ευχήθηκε στους θαμώνες: «Αν δεν έρθω να σας δω απόψε στα σπίτια σας, θέλω να σας ευχηθώ καλές γιορτές». Επίσης εξήγησε με χιούμορ ότι δεν μπορούσε να μείνει για πολύ γιατί ήθελε να εκμεταλλευτεί στο έπακρο το «ρεπό» του μακριά από τα παιδιά του.

Οι διάσημοι αστέρες οι οποίοι απέκτησαν το ποδοσφαιρικό σύλλογο της Βόρειας Ουαλίας το 2021 για 2,5 εκατομμύρια δολάρια, έχουν αναλάβει την άνοδο της ομάδας από την πέμπτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Η φήμη της ομάδας έχει εκτοξευτεί και χάρη στο ντοκιμαντέρ «Welcome to Wrexham» που γυρίστηκε με παραγωγούς τους ίδιους, σύμφωνα με το AP.

Μετά την ισοπαλία με την Κέμπριτζ, η Ρέξαμ βρίσκεται στην τρίτη θέση της League One, μόλις δύο βαθμούς πίσω από την κορυφή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια εντυπωσιακή συνέχεια.

