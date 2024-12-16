Pete Davidson: Είναι χαρούμενος που πήρε αποστάσεις από την υποκριτική

Ο Πιτ Ντέιβιντσον είπε ότι είναι «πολύ ευτυχισμένος», καθώς απομακρύνθηκε για λίγο από το Χόλιγουντ. Ο ηθοποιός και κωμικός αποχώρησε από το «Saturday Night Live» το 2022 μετά από οκτώ σεζόν και τώρα εργάζεται ως διευθυντής δημιουργικού σε brand ειδών ένδυσης.

Σε συνέντευξη στο περιοδικό W, ο Πιτ Ντέιβιντσον εξήγησε ότι έλαβε την απόφαση εν μέρει λόγω της αρνητικής πίεσης που έλαβε από τις σχέσεις του με διάσημες, όπως η τραγουδίστρια Αριάνα Γκράντε και η πρωταγωνίστρια τηλεοπτικού ριάλιτι Κιμ Καρντάσιαν.

«Ευτυχώς, χτυπήθηκα στο πρόσωπο με το φτυάρι του Χόλιγουντ» είπε. «Ήταν πολύς καιρός και το χρειαζόμουν. Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, ψυχικά».

Pete Davidson on his new creative director role:



“I like to be behind the scenes. I’m not a big fan of celebs pushing stuff on people. It’s a big turnoff. To be behind any brand, you have to be super delicate and precise.” pic.twitter.com/pxOPEHVbfm — W Magazine (@wmag) December 12, 2024

Ο Αμερικανός κωμικός, ηθοποιός και σεναριογράφος εξήγησε ότι ήθελε να γίνει γνωστός για την «καλή δουλειά του» αναφέροντας έργα στον κινηματογράφο, τις stand-up παραστάσεις, τη φιλανθρωπία ή τις επιχειρήσεις ως πιθανούς τρόπους μέσω των οποίων θέλει να διακρίνεται.

«Τότε θέλω να με βλέπουν. Δεν θέλω να είμαι κάποιος που δεν κάνει τίποτα και βγαίνει απλώς ραντεβού με ανθρώπους. Δεν είμαι αυτός» υπογράμμισε. «Τα μέσα ενημέρωσης παίρνουν μια διασημότητες κάθε δύο χρόνια και απλώς τους καταστρέφουν. Για κάποιο λόγο, είμαι ένας από τους ανθρώπους που επέλεξαν να κυνηγήσουν» σημείωσε.

«Είναι στην πραγματικότητα, κατά κάποιο τρόπο, μια ευλογία, γιατί μου επέτρεψε να κάνω ένα βήμα πίσω και να αξιολογήσω τα πράγματα. Τι θέλεις να είσαι; Ποιος είσαι; Είμαι κάποιος που είναι από το Στέιτεν Άιλαντ, ήθελε να κάνει stand-up και αν κατάφερα να κάνω οτιδήποτε άλλο λόγω του stand-up, ήταν θαύμα» τόνισε.

Τον Ιούλιο, ο Ντέιβιντσον φέρεται να πήγε σε κέντρο ευεξίας για την ψυχική του υγεία αφού ολοκλήρωσε μια σειρά από περισσότερες από 200 ζωντανές συναυλίες στις ΗΠΑ, καθώς και πολλά κινηματογραφικά έργα και την κυκλοφορία του δεύτερου αφιερώματος του Netflix, Turbo Fonzarelli.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

