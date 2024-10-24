Ελεωνόρα Ζουγανέλη: «Έχω έντονες μεταπτώσεις και αυτό είναι δύσκολο για τον άλλον»

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη βρέθηκε στην εκπομπή Buongiorno με εξομολογητική διάθεση ακόμα και για προσωπικά της θέματα και έκανε αποκαλύψεις.

«Στα προσωπικά μου είμαι καλά. Είναι πολύ όμορφο να αποδέχεται ο ένας τον άλλον. Είναι πολύ σημαντικός ο έρωτας για μένα. Είναι ένα πράγμα αναζωογονητικό που ταράζει τις ορμόνες και την ύπαρξη ολόκληρη. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα και είναι ωραίο σε όλες του τις εκφάνσεις. Έχει πάντα κάτι να σου δώσει», είπε αρχικά η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και συνέχισε αναφερόμενη στις δικές της ιδιότητες:

«Είμαι ένας άνθρωπος που ώρες ώρες δε με χωράει ο τόπος. Έχω έντονες μεταπτώσεις, αυτό είναι δύσκολο για τον άλλο. Είμαι ένας χαρακτήρας έντονος. Έχω πολλά πράγματα που χρειάζεται να διαχειριστεί ένας άνθρωπος. Είναι σημαντικό για μένα να είναι δίπλα μου ένας άνθρωπος που είναι δυναμικός, πατάει γερά στα πόδια του και με αποδέχεται.

Διαβάστε ακόμα : Angel: Η εγγονή της Δούκισσας στέλνει το δικό της μήνυμα στον κόσμο για την στήριξη που δέχτηκε στο The Voice

Είναι πολύ σημαντικό για μένα να νιώθω την αποδοχή. Πολλές φορές έχω αισθανθεί αμφισβήτηση από σχέσεις μου. Νομίζω όλοι οι άνθρωποι έχουμε περάσει από αμφισβήτηση. Το αναγνωρίζω αμέσως αλλά πολλές φορές το παραβλέπω

Το αναγνωρίζει η καρδιά όταν κάποιος σε αμφισβητήσει. Βάζω τελεία σε μια σχέση όταν κάποιος με αμφισβητεί σε βαθμό που να αμφισβητώ κι εγώ τον εαυτό μου. Σταματάω τις προσωπικές και επαγγελματικές μου σχέσεις όταν δυστυχώ και δυστυχώ όταν αμφισβητώ τον εαυτό μου».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.