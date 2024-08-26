Λογαριασμός
Έλενα Ασημακοπούλου: Με την κόρη και τον κολλητό της στις Μαλδίβες

Ένα ταξίδι που το ονειρευόταν καιρό

Έλενα Ασημακοπούλου: Με την κόρη και τον κολλητό της στις Μαλδίβες

Και φέτος στην εκπνοή των καλοκαιρινών της διακοπών και πριν πλέον μαζευτεί στην Αθήνα καθώς και η κόρη της Μαρία Ροζάρια θα ξεκινήσει το σχολείο, τα κατάφερε. Από προχθές η Έλενα Ασημακοπούλου και η ενθουσιασμένη κόρη της μαζί με τον κολλητό της Έλενας και γνωστό κομμωτή Περικλή Οικονόμου βρίσκονται στο μικρό πλην όμως πανέμορφο νησάκι Bandos των Μαλδίβων.

Ατέλειωτες λευκές αμμουδιές και υπερόχα γαλαζοπράσινα νερά, ηλιοβασιλέματα που κόσβουν την ανάσα σε μια τροπική φύση που κόβει την ανάσα και τους έχει ήδη ξετρελάνει όλους.

Ηλιοθεραπεία και χαλάρωση όλη την ημέρα για την παρέα και βραδινή διασκέδαση στο resort που μένουν πριν επιστρέψουν στα πάνω από το νερό αυτόνομα σπίτια που για τις επόμενες ημέρες θα είναι το προσωρινό τους σπίτι. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο;

