Όλα όσα συνέβησαν στα προηγούμενα επεισόδια του Power of Love οδηγούν σε ενημερώσεις και επισημάνσεις προς τους συμμετέχοντες…

Η Κατερίνα Καραβάτου συναντά τα κορίτσια και τα αγόρια κρατώντας στα χέρια της μία κίτρινη και μία κόκκινη κάρτα. Ποια είναι η ποινή που επιφέρει η κίτρινη κάρτα; Πώς θα λειτουργεί η κόκκινη;

Ο Νίκος αντιδρά στους κανόνες…

Δείτε το trailer ­­:

Με τις σχέσεις μέσα στα σπίτια να είναι τεταμένες η Κατερίνα Καραβάτου δίνει τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να συναντήσουν το άτομο που θέλουν στο Κόκκινο Δωμάτιο για να λύσουν τις διαφορές τους.

Δήμος και Νίκος βρίσκονται για να συζητήσουν αν μπορούν να κάνουν… ανακωχή. Η φιλία ανάμεσα στη Σωτηρία και στον Γιώργο περνάει κρίση, θα καταφέρουν να ξαναβρούν τις ισορροπίες τους ή τα όσα συνέβησαν έχουν πλήξει ανεπανόρθωτα τη σχέση τους;

Νέα γράμματα φτάνουν στο γραμματοκιβώτιο του Power of Love και η Κατερίνα Καραβάτου διαβάζει στα κορίτσια και τα αγόρια όσα θέλουν να τους πουν οι τηλεθεατές. Ποιους παίκτες θα ήθελε να δει μαζί το τηλεοπτικό κοινό;

