Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αντικρίζει παραλία της Κρήτης και τραγουδάει Ξαρχάκο-Γκάτσο

Στη Νότια Κρήτη έχει περάσει το διάλειμμα από τις συναυλίες της ανά την Ελλάδα η Άλκηστις Πρωτοψάλτη.

Η τραγουδίστρια λατρεύει τη θάλασσα, ψαρεύει, κάνει καταδύσεις και γενικά συνηθίζει να περνάει όλο τον ελεύθερο χρόνο της στο υδάτινο στοιχείο που τη μαγεύει. Και κάθε νέα ανακάλυψη είναι για εκείνη σημαντική. Και σε αυτές τις διακοπές της στη Νότια πλευρά της Κρήτης η Άλκηστις Πρωτοψάλτη έχει κυριολεκτικά μαγευτεί και δεν το κρύβει.

Σε αυτό το διάστημα που βρίσκεται εκεί με φιλική παρέα πολύ συχνά έχει μοιραστεί στα social της όμορφες στιγμές από τους προορισμούς που επισκέπτεται αλλά και τους ανθρώπους που γνωρίζει, τη γενναιοδωρία και τη φιλοξενία τους.

Προηγούμενο Επόμενο

Και χθες φτάνοντας με το φουσκωτό τους στην παραλία Δώματα, μια πολύ ιδιαίτερη παραλία της Νότιας Κρήτης, δημοσίευσε ένα διαφορετικό βίντεο με την ίδια να τραγουδάει a capella το κομμάτι «Τούτος ο τόπος» σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου και στίχους Νίκου Γκάτσου που δισκογραφήθηκε από τον Γιώργο Νταλάρα πριν χρόνια. Απλά καθηλωτική.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.