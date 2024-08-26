Η Μπαχάρ είναι πιο αποφασισμένη από ποτέ να κερδίσει την ελευθερία της. Από την άλλη, ο Τιμούρ κάνει ό,τι μπορεί για να δείξει το καλό του πρόσωπο, αλλά οι κινήσεις του δεν μεταπείθουν την Μπαχάρ από τα σχέδιά της.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Δείτε το τρέιλερ

Η Μπαχάρ συναντά μία δυναμική δικηγόρο, ικανή να παλέψει σκληρά για να βγει το διαζύγιο. Η Μπαχάρ ακολουθεί τις οδηγίες και τις συμβουλές της κατά γράμμα και καταφέρνει να αντιμετωπίσει τη χειριστική συμπεριφορά του Τιμούρ και της πεθεράς της.

Εν τω μεταξύ, τα νέα για το επικείμενο διαζύγιο του Τιμούρ κάνουν πολύ χαρούμενη τη Ρενγκίν, η οποία λέει στην κόρη τους πως πολύ σύντομα θα έχει κοντά της τον πραγματικό της πατέρα. Δεν γνωρίζει όμως, ότι υπάρχει ένα υλικό από κάμερες ασφαλείας, που μπορεί να τινάξει τα σχέδιά της αλλά και την καριέρα της στον αέρα.

Η κα Νεβρά, τέλος, ψάχνει να βρει ένα πρόσωπο από το παρελθόν για να ζητήσει συγγνώμη. Δεν ξέρει ότι αυτό το πρόσωπο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από εκείνη!

