Η χθεσινή απρόβλεπτη ψηφοφορία έθεσε έξι από τους συγκάτοικους υποψήφιους προς αποχώρηση. Η Nancy Tawby, η Στυλιάνα Αβερκίου, η Μαρικέλλυ, η Μαίρη Χατζηπαύλου, ο Χρήστος Γκικουρίας και ο Παναγιώτης Μπίτζιος είναι εκείνοι που βρίσκονται ένα βήμα πριν την έξοδο από το Big Brother. Μπορεί οι υποψήφιοι να μη γνωρίζουν ποιος τους ψήφισε, όλοι όμως έχουν τις υποψίες τους, με αρκετές από αυτές να είναι βάσιμες.

Το ζήτημα της ακαταστασίας και της καθαριότητας του σπιτιού έχει αρχίσει να γίνεται κουραστικό για την Αργυρώ Κατσιγαράκη, η οποία απηυδισμένη συγκαλεί έκτακτο συμβούλιο καθαριότητας! Είναι έτοιμοι οι συγκάτοικοι να ακούσουν όσα τους έχει… μαζέψει; Κάθε δράση φέρνει και μία αντίδραση, καμιά φορά και περισσότερες…

Όσα μοιράζεται η Αργυρώ γίνονται αφορμή για μία αντιπαράθεση ανάμεσα στον Παναγιώτη Μπίτζιο και τον Χρήστο Ντεντόπουλο. Πού θα οδηγηθεί η κόντρα τους;

Το τηλεοπτικό κοινό στηρίζει με την ψήφο του τον συγκάτοικο που θέλει να παραμείνει στο Big Brother. Παράλληλα, μπορεί να βλέπει όσα διαδραματίζονται στο σπίτι σε απευθείας σύνδεση μέσα από το skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID!

BIG BROTHER

Τρίτη έως Σάββατο στις 23.15

Κυριακή BIG BROTHER LIVE στις 21.00

Πηγή: skai.gr

