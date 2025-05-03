Για την εμπειρία του ως παρουσιαστής του Big Brother μίλησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο ηθοποιός Πέτρος Λαγούτης.

«Ως τηλεθεατής δεν ήμουν fan του παιχνιδιού, αλλά με έπεισε ο τρόπος που μου έγινε η πρόταση για τον νέο Big Brother. Με διαβεβαίωσαν ότι θέλουν το παιχνίδι παγκόσμια να αλλάξει επίπεδο, να αναβαθμιστεί, ότι αλλάζουν αρκετά πράγματα και ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο ήθελαν να είμαι εγώ ο παρουσιαστής και να μην πάνε σε άλλες, γνωστές λύσεις» εξήγησε ο παρουσιαστής.

«Τώρα από μέσα, είναι τελείως διαφορετικό, ομολογώ ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το ίδιο το πρόγραμμα έχει αρκετά κοινά με τον τρόπο που εμείς οι ηθοποιοί προσεγγίζουμε τους ρόλους μας στο θέατρο και την τηλεόραση. Και εδώ μιλάμε για σκιαγραφήσεις χαρακτήρων, αυτό κάνω, προσπαθώ να καταλάβω τους παίκτες και να παίξω τον ρόλο του παρουσιαστή» είπε ο Πέτρος Λαγούτης.

«Εγώ θέλω να δώσω μία νότα χιούμορ στο παιχνίδι, θέλω να φύγει λίγο αυτό το σαρκοβόρικο στοιχείο που υπάρχει, να το διασκεδάσουμε λίγο παραπάνω. Είναι αναπόφευκτο να υπάρχουν τσακωμοί όταν συγκατοικούν 16 άνθρωποι, αλλά ο τρόπος που θα το αντιμετωπίσουμε αυτό, έχει έρθει ο καιρός να αλλάξει» τόνισε ακόμα ο γνωστός ηθοποιός, δίνοντας το προσωπικό του στίγμα στην παρουσίαση.



