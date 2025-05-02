Happy Traveller στη Ρόδο και τη Χάλκη: Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Μαΐου στις 17.00, στον ΣΚΑΪ

Δύο νέα επεισόδια Happy Traveller αυτή την εβδομάδα με τους ταξιδιώτες μας να ολοκληρώνουν το οδοιπορικό τους στη Ρόδο και στη συνέχεια να επισκέπτονται τη Χάλκη. Το Σάββατο 3 Μαΐου στις 17.00, το τρίτο και τελευταίο μέρος του οδοιπορικού στη Ρόδο οδηγεί τους ταξιδιώτες στην καταπράσινη ορεινή ενδοχώρα του νησιού. Αφήνουν τις παραλίες με τα σμαραγδένια νερά και ανηφορίζουν προς τα βουνά για να ανακαλύψουν κρυμμένες ομορφιές μέσα στη φύση.

Η περιπέτεια ξεκινά στις Επτά Πηγές, μια μαγευτική τοποθεσία μέσα στο δάσος, όπου διασχίζουν το ιστορικό τούνελ που κατασκευάστηκε από τους Ιταλούς πριν από περίπου 100 χρόνια, με σκοπό την υδροδότηση του κοντινού κάμπου.

Στη συνέχεια, επισκέπτονται το γραφικό χωριό Αρχίπολη με τους φιλόξενους κατοίκους και τα παραδοσιακά σπίτια και περνούν από μια αυθεντική φάρμα με γαϊδουράκια και άλλα ζώα, όπου δοκιμάζουν τοπικές λιχουδιές: μελεκούνι, φρέσκα φρούτα και ροδίτικο μέλι.

Η διαδρομή τούς φέρνει στην Ελεούσα, όπου εξερευνούν το εγκαταλελειμμένο ιταλικό σανατόριο, ένα κτίριο-φάντασμα με ιδιαίτερη ιστορία. Στο βουνό του Προφήτη Ηλία, συναντούν ένα από τα πιο ξεχωριστά αξιοθέατα του νησιού: τη μυστηριώδη και ερειπωμένη “Βίλα Μουσολίνι”, κρυμμένη μέσα στο πυκνό δάσος. Το ταξίδι ολοκληρώνεται με επίσκεψη στην Κοιλάδα με τις Πεταλούδες, στα βορειοδυτικά της Ρόδου – ένα τοπίο μαγευτικό με ένα φυσικό θέαμα που κόβει την ανάσα.

Την Κυριακή 4 Μαΐου στις 17.00, μια νέα περιπέτεια ξεκινά για τους ταξιδιώτες μας και αυτή τη φορά τους οδηγεί στη Χάλκη – ένα μικρό νησιώτικο διαμαντάκι που κρύβει μέσα του τόση ομορφιά, ιστορία και αυθεντικότητα, όση λίγα μέρη στην Ελλάδα! Φτάνοντας στο φυσικό λιμάνι του νησιού, τους υποδέχεται το Νημποριό, ο μοναδικός και μαγευτικός οικισμός της Χάλκης. Πολύχρωμα νεοκλασικά σπίτια, γραφικά σοκάκια, βοτσαλωτές αυλές και ένα λιμάνι - καρτ ποστάλ απλωμένο αμφιθεατρικά γύρω από τα γαλαζοπράσινα νερά. Στέκονται στο εμβληματικό Δημαρχείο του 19ου αιώνα και στον επιβλητικό Πύργο του Ρολογιού, πριν περάσουν την πόρτα του Παραδοσιακού Σπιτιού της Χάλκης. Σαλπάρουν με βάρκα για ειδυλλιακές παραλίες, απόκρημνες ακτές και κρυστάλλινα νερά – η Χάλκη δείχνει τις πιο ανέγγιχτες ομορφιές της! Η περιπέτεια συνεχίζεται από την παραλία Πόνταμος στο παλιό, εγκαταλελειμμένο μεσαιωνικό χωριό, σκαρφαλωμένο στον λόφο – ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, σε εποχές πειρατείας και θρύλων. Από εκεί, κατευθύνονται στο Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Αλάργα, όπου το βλέμμα γεμίζει γαλάζιο και λευκό, ενώ στον περίβολο δεσπόζει ένα επιβλητικό κυπαρίσσι, σύμβολο αιώνων. Το καλύτερο μέρος του ταξιδιού το αφήνουν για το τέλος: χαράματα ανεβαίνουν στο Κάστρο των Ιπποτών, το πιο επικό σημείο του νησιού για να απολαύσουν μια ανατολή που μένει χαραγμένη στο μυαλό – μία στιγμή, από αυτές που αγάπησαν στο Happy Traveller και κάνουν τους ταξιδιώτες μας να θέλουν να γνωρίσουν κάθε γωνιά της Ελλάδας λίγο παραπάνω.

Διπλό Happy Traveller αυτή την εβδομάδα στα Δωδεκάνησα, το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Μαΐου στις 17.00, στον ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.