Είσαι το ταίρι μου: Πού βρίσκεται και τι κάνει σήμερα ο «Μιλτιάδης»;

Το «Είσαι το ταίρι μου» το 2001- 2002 ήταν το απόλυτο hit της τηλεοπτικής σεζόν. Με τηλεθέασεις που έσπαζαν κοντέρ, μέχρι το 13ο επεισόδιο κυμαινόταν στο 30% και από εκεί και πέρα πέρασε με άνεση το 45% και κορύφωσε στο τελευταίο επεισόδιο που στην προβολή του στις 25 Ιουνίου του 2002 είχε τηλεθέαση 56,5 %

Όλοι οι πρωταγωνιστές του έγιναν σταρ εν μία νυκτί. Ο Αλέξης Γεωργούλης, η Βίκυ Σταυροπούλου φυσικά αλλά και οι πιο μικροί ρόλοι, όλοι είχαν τεράστια επιτυχία. Ανάμεσά τους και ο «Μιλτιάδης Ζύγουρας» , δηλαδή ο Παναγιώτης Φιλιππαίος.

