Sade: Επιστρέφει με νέο τραγούδι αφιερωμένο στον γιο της

Η Sade θα κυκλοφορήσει νέα μουσική μετά από έξι χρόνια, όταν κυκλοφόρησαν τα «Flower of the Universe» και «The Big Unknown» και συμπεριλήφθηκαν στο σάουντρακ της ταινίας φαντασίας «A Wrinkle in Time» και στο σάουντρακ τoυ θρίλερ «Widows» του Στιβ ΜακΚουίν, το 2018 αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο της άλμπουμ με τίτλο «Soldier of love» κυκλοφόρησε το 2010. Το νέο της τραγούδι με τίτλο «Young Lion» θα συμπεριληφθεί στο άλμπουμ «Transa» το οποίο αποτελεί μέρος μιας φιλανθρωπικής πρωτοβουλίας της οργάνωσης «Red Hot».

Το «Transa» το οποίο δημιουργήθηκε για την ευαισθητοποίηση στα δικαιώματα των τρανσέξουαλ καλλιτεχνών Θα κυκλοφορήσει στις 22 Νοεμβρίου. Σηματοδοτεί μία μοναδική συνεργασία με πάνω από 100 καλλιτέχνες όπως τους Sam Smith, André 3000 και Jeff Tweedy.

Το άλμπουμ περιγράφεται ως «ένα πνευματικό ταξίδι σε 8 κεφάλαια και 46 τραγούδια και αναδεικνύει τα ταλέντα πολλών από τους πιο τολμηρούς, δημιουργικούς τρανς που εργάζονται σήμερα μαζί με συνεισφορές και συνεργασίες από υποστηρικτές και συμμάχους όπως η Sade».

Αρχίσαμε να μιλάμε για όλα τα δώρα που έχουν δώσει οι τρανς καλλιτέχνες στον κόσμο και θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα Red Hot project που να επικεντρώνεται και να γιορτάζει αυτά τα δώρα», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της «Red Hot» Dust Reid, ο οποίος επιμελήθηκε το άλμπουμ μαζί με την καλλιτέχνιδα Massima Bell.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός από τη Νιγηρία έχει αφιερώσει το «Young Lion» στον γιο της Izaak, ο οποίος ταυτίζεται ως τρανς άνδρας, όπως αναφέρει το Bilboard.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.