«Only Murders in the Building»: Η σειρά μυστηρίου ανανεώθηκε για 5η σεζόν

Η δημοφιλής κωμική σειρά μυστηρίου του Hulu, «Only Murders in the Building» ανανεώθηκε για 5η σεζόν, σύμφωνα με το «Variety».

Όπως και οι προηγούμενες σεζόν, θα αποτελείται από 10 επεισόδια. Η ανανέωση ανακοινώθηκε μία εβδομάδα μετά την έναρξη της 4ης σεζόν, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 29 Οκτωβρίου. Στα νέα επεισόδια οι βασικοί πρωταγωνιστές, Στιβ Μάρτιν, Μάρτιν Σορτ και Σελίνα Γκόμεζ θα ταξιδέψουν στο Λος Άντζελες, αφού ένα κινηματογραφικό στούντιο θέλει να μετατρέψει το podcast τους σε ταινία, ενώ παράλληλα αναζητούν απαντήσεις για το ποιος σκότωσε τη «Sazz Pataki», την οποία υποδυόταν η Τζέιν Λιντς. Στο πλευρό των βασικών πρωταγωνιστών οι Μέριλ Στριπ, Κουμάιλ Ναντζιάνι, Γιουτζίν Λεβί, Εύα Λονγκόρια και Ζακ Γαλιφιανάκης.

«Στη σημερινή εποχή, το να φτάσεις τις πέντε σεζόν σε οποιαδήποτε σειρά είναι εξαιρετικό και αυτό οφείλεται αποκλειστικά σε αυτή την καταπληκτική ομάδα», δήλωσε ο συν-δημιουργός της σειράς Τζον Χόφμαν στο TVLine. «Νιώθω τόσο τιμή να συνεργάζομαι με όλους, τόσο μπροστά όσο και πίσω από την κάμερα. Μου αρέσει η πρόκληση να ξεπερνάμε τον εαυτό μας κάθε σεζόν και να προσπαθούμε να στραφούμε σε έναν εντελώς νέο κόσμο».

Σημειώνεται ότι το «Only Murders in the Building» έχει κερδίσει 49 υποψηφιότητες για βραβεία Emmy σε τρεις σεζόν. Η πρωτότυπη σειρά της 20th Television είναι γραμμένη από τον Στιβ Μάρτιν και τον Τζον Χόφμαν, ενώ είναι και εκτελεστικοί παραγωγοί μαζί με τους Γκόμεζ και Σορτ και τους Νταν Φόγκελμαν και Τζες Ρόζενταλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

