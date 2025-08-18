Έναν... άκρως σουρεαλιστικό διάλογο με το ChatGPT είχε η δημοφιλής τραγουδίστρια Έφη Θώδη μέσω TikTok. Η Θώδη θέλησε να κάνει τα παράπονά της στο ChatGPT αλλά του επιτέθηκε, αποκαλώντας το «σύστημα του διαβόλου» και εκείνο απάντησε προτρέποντάς τη να απευθυνθεί σε... ειδικό ψυχικής υγείας.

«Είμαι η Έφη Θώδη και θέλω να κάνω τα παράπονά μου. Είσαι του “έξω από δω”, σύστημα του διαβόλου, πας να καταστρέψεις την κοινωνία, αλλά δεν θα μπορέσεις. Είσαι η κατάρα του αιώνος».

Το ChatGPT απάντησε - μάλλον ειρωνικά: «Καταλαβαίνω πως αυτό που γράφεις είναι έντονο, και έχει συναισθηματική φόρτιση. Αν αισθάνεσαι πίεση, σύγχυση ή θυμό, είναι σημαντικό να φροντίζεις τον εαυτό σου και, αν χρειάζεται, να απευθυνθείς σε κάποιον άνθρωπο της εμπιστοσύνης σου ή κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας».

Η απάντηση της AI προκάλεσε την έκρηξη της τραγουδίστριας: «Είσαι ραμολιμέντο που θα μού πεις τι θα κάνω! Δεν σε έχω ανάγκη, δεν έχω ανάγκη την "τεχνική νοημοσύνη" δεν έχεις θέση επάνω από τον άνθρωπο… Ξεφτιλισμένο μηχάνημα… Να πας και να...». Κατόπιν, προέτρεψε τον κόσμο να μην χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Πηγή: skai.gr

