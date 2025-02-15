Η Ελλάδα Ψηφίζει: Η νέα τάση λέγεται...Guessing! – Απόψε στις 21:00 στον ΣΚΑΪ

Τα Σαββατόβραδα μία νέα τάση κυριαρχεί και λέγεται… guessing! Από τις 21:00 στον ΣΚΑΪ και στα… social media «Η Ελλάδα ψηφίζει» και τα πληκτρολόγια παίρνουν φωτιά! Το μοναδικό διαδραστικό τηλεπαιχνίδι-σόου της ελληνικής τηλεόρασης αφουγκράζεται τα μεγαλύτερα διλήμματα και τις πιο καυτές ερωτήσεις και περιμένει τις απαντήσεις σας!

Με τα downloads να αυξάνονται με προοδευτικό ρυθμό είναι πλέον σίγουρο πως όλοι μπορούν να μπουν στο παιχνίδι!

Η ερωτική διάθεση των ημερών δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο ένα τόσο διαδραστικό παιχνίδι. Ανάμεσα στα καίρια ερωτήματα του Σαββάτου βρίσκεται και το:

Ποιοι γιορτάζουν του Αγ. Βαλεντίνου; Οι ερωτευμένοι / Οι ανθοπώλες / Οι ζαχαροπλάστες

Υπάρχει όμως κι ένα πολύ βασικό δίλημμα που θα τεθεί!

Ποιοι αντέχουν περισσότερο χωρίς σεξ; Οι άντρες / Οι γυναίκες

Δεν είναι όμως όλα για τον έρωτα!

Αν είχες 200.000€ θα: Αγόραζα σπίτι / Τα επένδυα / Τα έβαζα στην άκρη / Τα έτρωγα λίγα λίγα

Η κάθε απάντηση μετράει και μπορεί να είναι η δική σου που θα κάνει τη διαφορά αυτό το Σάββατο!

Η ΕΛΛΑΔΑ ΨΗΦΙΖΕΙ

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 21.00 ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ

#ielladapsifizei

