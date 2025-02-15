Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης απολαμβάνουν κάθε στιγμή μαζί, αποτελώντας ένα από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια της ελληνικής σόουμπιζ. Με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, το ζευγάρι δημοσίευσε τρυφερές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την αγάπη τους με όμορφες εικόνες και λόγια.

Η Δέσποινα Βανδή «ανέβασε» μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στην οποία ποζάρει με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Στη φωτογραφία τους, η Δέσποινα γράφει με τρυφερότητα: «Ο Βαλεντίνος μου». Η εικόνα τους αποπνέει αγάπη και χαρά, ενώ φαίνεται πως είναι σε χαλαρές στιγμές μαζί.

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Μπισμπίκης δημοσίευσε ένα απόφθεγμα του Πλούταρχου για τον έρωτα, το οποίο έγραψε στο story του: «Τω μεθύειν το εράν όμοιόν εστι. Ποιεί γαρ θερμούς και ιλαρούς και διακεχυμένους», δηλαδή «Ο έρωτας μοιάζει με το μεθύσι: κάνει τους ανθρώπους θερμούς, εύθυμους και διαχυτικούς».

Η σχέση τους, που έγινε γνωστή το 2021, συνεχώς εξελίσσεται, με τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους να πληθαίνουν και να αποδεικνύουν πόσο δυνατός είναι ο δεσμός τους.

Πηγή: skai.gr

