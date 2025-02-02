Οι Jonas Brothers επιστρέφουν στη Disney για μια νέα χριστουγεννιάτικη κωμωδία.

Το δημοφιλές συγκρότημα, που ξεκίνησε την καριέρα του μέσα από το Disney Channel, θα πρωταγωνιστήσει και θα αναλάβει την παραγωγή της ταινίας, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει τα Χριστούγεννα του 2025.

Με προσωρινό τίτλο «Jonas Brothers Christmas Movie», ο Νικ, ο Τζο και ο Κέβιν Τζόνας «αντιμετωπίζουν μια σειρά από ολοένα αυξανόμενα εμπόδια καθώς προσπαθούν απεγνωσμένα να ταξιδέψουν από το Λονδίνο στην Νέα Υόρκη για να περάσουν τα Χριστούγεννα με τις οικογένειές τους», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη.

Η βραβευμένη με Όσκαρ Τζέσικα Γιου θα αναλάβει τη σκηνοθεσία σε σενάριο των Ισαάκ Άπτακερ και Ελίζαμπεθ Μπέργκερ οι οποίοι θα είναι μεταξύ άλλων και στη παραγωγή μαζί με τα διάσημα αδέλφια.

Ο υποψήφιος για Grammy Τζάστιν Τράντερ θα γράψει τη μουσική για το έργο.

Η σχέση των Jonas Brothers με τον κολοσσό ψυχαγωγίας ξεκίνησε όταν υπέγραψαν συμβόλαιο με την Hollywood Records, την δισκογραφική εταιρεία της Disney, για το δεύτερο άλμπουμ τους. Στη συνέχεια, πρωταγωνίστησαν στις επιτυχημένες ταινίες του Disney Channel, «Camp Rock» και «Camp Rock 2: The Final Jam». Κυκλοφόρησαν δύο ακόμη άλμπουμ με τη Hollywood Records ενώ είχαν και την δική τους σειρά στο Disney Channel με τίτλο «Jonas».

Αν και το 2013, αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, έξι χρόνια αργότερα, η ανακοίνωση επανασύνδεσης έφερε ενθουσιασμό στους θαυμαστές τους. Το τραγούδι τους «Sucker», έφτασε στην κορυφή του Billboard Hot 100 και ακολούθησε το άλμπουμ «Happiness Begins», που κατέκτησε επίσης την κορυφή του Billboard 200. Το 2023, οι Jonas Brothers κυκλοφόρησαν το έκτο άλμπουμ τους, «The Album», σύμφωνα με το Variety.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

